Moteros cancelaron rodada de Halloween para este 31 de octubre en Bogotá

Bogotá D.C

En las principales ciudades del país se ha vuelto costumbre que el gremio de los moteros realicen rodadas los 31 de octubre en ocasión a la celebración de Halloween. Esto ha sido polémico porque complican la movilidad de las calles en un día en el que las familias salen a celebrar.

Sin embargo, para este año, un grupo de moteros de Bogotá llamado ‘Gonobikerreas’ anunció que cancelarán esta celebración.

En un comunicado difundido en redes sociales, indicaron que llegaron a un acuerdo con la Alcaldía de Bogotá para no realizar esta celebración.

“Tras un análisis detallado y una comunicación constante con la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito y Transporte, se ha determinado que las condiciones actuales de la ciudad no son propicias para desarrollar el evento este año”.

Los múltiples frentes de obras y los Planes de Manejo de Tránsito hace que la ciudad no pueda reunir a los más de 23.000 participantes de la rodada, según explicó el grupo de Moteros.

Usualmente la rodada se hace en inmediaciones al Estadio El Campín , pero esta zona no se podrá utilizar. “De igual manera no hay un sector que cuente con las vías adecuadas de ingreso y salida para poder llevar a cabo dicha concentración”, precisaron.

Además, ‘Gonobikerreas’ precisó que no participará ni avalará ninguna rodada o caravana este 2025 en Bogotá.

Si durante octubre se presentan estas actividades que utilicen la reconocida cara del payaso o hasta su nombre de manera indebida, el grupo aclaró que “no tienen relación alguna con nuestra organización ”.

Caravana de motos colapsó la movilidad

En la noche del 25 de octubre, cientos de moteros salieron en caravana por las calles de la localidad de Chapinero en Bogotá. Esto colapsó la movilidad de cientos de personas que se movilizaban a las 9 de la noche en inmediaciones al estadio El Campín.