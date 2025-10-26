Más de mil personas participaron en la Caminata Rosa en Cartagena

Cartagena

Con un recorrido lleno de alegría y mensajes alusivos a la vida, el autocuidado, la realización de chequeos periódicos según la edad, alimentación saludable, se vivió la quinta Caminata Rosa que reunió a más de mil participantes, durante la jornada de concientización del cáncer de mama.

La caminata empezó a las 6:00 de la mañana desde el Centro Comercial San Fernando hasta el Coliseo de Combate y Gimnasia Ignacio Amador de la Peña, en un recorrido de 5 kilómetros, donde los participantes conformaron un gran lazo Rosa, como símbolo de unión y solidaridad con quienes padecen de esta enfermedad.

Sobre la actividad el director del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, Rafael Navarro España, señaló que no solo buscaba promover la salud, sino además generar un espacio de encuentro, apoyo mutuo y sobre todo, visibilizar la importancia de la detección temprana y los controles médicos anuales, de una enfermedad que anualmente cobra la vida de miles de personas en el mundo.

Amalfi Umaña, sobreviviente de cáncer de mama, destacó que su proceso de recuperación se debe en gran parte al acompañamiento de su familia y amigos, pues considera que este aspecto es fundamental para salir adelante, además de mirar la vida con optimismo y de manera positiva.

Por su parte, Claudia Ríos, quien también padece de cáncer de mamá, invitó a las mujeres a realizarse los chequeos anuales, pues todo a tiempo es ganar la batalla frente al cáncer de mama.

“Hoy Cartagena se unió en una sola voz para decir sí a la vida, sí a la detección temprana y sí al cuidado. Esta caminata nos recuerda que el deporte también es una herramienta para sanar, inspirar y acompañar a nuestras mujeres en su proceso. Desde el IDER y la Alcaldía Mayor, seguimos comprometidos con actividades que fortalecen el bienestar, la esperanza y la salud de todos los cartageneros”, expresó Giovanny Carrasquilla, jefe de Fomento Deportivo del IDER

Durante la jornada se realizó una feria de salud que incluyó programa de promoción de la salud y detección temprana de cáncer de mama.