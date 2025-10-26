Fuerte riña dejó un herido grave en una discoteca, en Cartagena: víctima está en UCI

Cartagena

Una noche de fiesta terminó en una fuerte riña que casi acaba con la vida de un hombre en plena Transversal 54, justo frente a la entrada del barrio Los Caracoles en Cartagena.

Caracol Radio conoció que en la madrugada de este domingo se registró un fuerte enfrentamiento frente a la discoteca Majestic, a la altura del barrio Buenos Aires. Según testigos, todo comenzó con una discusión dentro del establecimiento que rápidamente se salió de control.

La pelea se extendió a las afueras de la discoteca con botellas, sillas y golpes. En medio del caos, una persona sacó un arma de fuego y le disparó a un hombre que participaba en la riña, dejándolo gravemente herido.

La víctima natural de Cartagena tuvo que ser trasladada a un centro asistencial donde fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos ante la gravedad de las lesiones. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, investigan los hechos para dar con la identificación y captura del responsable.