¿En qué creer en tiempos de posverdad y desinformación?

El mundo vive una era crítica marcada por la desinformación. Aunque hoy tenemos más acceso a la información que nunca, la posverdad y el negacionismo ocupan un lugar cada vez más fuerte en el debate público. ¿Hasta qué punto influirán estos fenómenos en la actual campaña política?

En este capítulo conversamos con Juan Esteban Lewin, redactor en jefe de EL PAÍS América Colombia; el escritor Juan Esteban Constaín; Juanita León, directora de La Silla Vacía; Catalina Botero, abogada y exrelatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y el filósofo Tomás Molina.