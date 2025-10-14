El World Business Forum tendrá su décima edición en Bogotá: fechas y conferencistas invitados

El World Business Forum celebrará su décima edición en Bogotá bajo el lema “El poder de lo impredecible”. Este contará con la presencia de nueve referentes globales del management, la innovación y el liderazgo que encabezarán durante los dos días del encuentro que tendrá lugar entre el 29 y el 30 de octubre en el Teatro Julio Mario Santo Domingo.

Estas jornadas permitirán que los líderes empresariales y responsables de equipos puedan contar con herramientas y perspectivas que les permitan actuar con decisión y claridad frente a un entorno que cada vez luce más complejo.

“Celebrar diez años del World Business Forum en Colombia no solo es motivo de orgullo, sino un llamado urgente a repensar la forma en la que lideramos. Hoy, más que nunca, la capacidad de navegar la incertidumbre se ha convertido en una ventaja competitiva”, explica Lucía Maldonado, country manager de Wobi Colombia.

¿Qué panelistas estarán en el World Business Forum?

El World Business Forum contará con la presencia de nueve spreakers que abordarán los grandes retos y oportunidades del liderazgo en medio de un entorno impredecible. Estos son:

Amy Cuddy (Talento): Psicóloga social de Harvard y autora bestseller, reconocida por su investigación sobre lenguaje corporal.

Nouriel Roubini (Economía global y América Latina): Economista de renombre mundial, conocido por su análisis sobre riesgos globales y coyuntura económica.

Amy Edmondson (Transformación organizacional): Referente en liderazgo adaptativo y seguridad psicológica y profesora en Harvard Business School.

Andrew McAtee (Innovación y tecnología): Investigador del MIT, especialista en inteligencia artificial y transformación digital.

Rigoberto Urán (Alto rendimiento): Ciclista colombiano de élite, referente de resiliencia, disciplina y trabajo en equipo.

Imma Shara (Creatividad): Directora de orquesta internacional que aborda el liderazgo desde la inspiración y la sincronía.

Peter Docker (Liderazgo en acción): Consultor internacional y exoficial de la Fuerza Aérea británica, experto en liderazgo colaborativo y propósito organizacional.

Elizabeth Dunn (Bienestar y rendimiento): Investigadora en University of British Columbia, especialista en ciencia de la felicidad y rendimiento.

Álex Rovira (autogestión): Autor bestseller y referente en psicología del liderazgo, enfocado en autoconciencia y toma de decisiones.

Conferencistas como Amy Edmondson se centrarán en brindar estrategias que lleven a construir culturas en donde los equipos puedan integrar la seguridad psicológica, transformar los errores en aprendizajes y preparar tanto a líderes como equipos para asumir riesgos inteligentes frente al constante cambio en los entornos.

¿Cuál es el propósito de World Business Forum?

Para esta edición, el World Business Forum se centra en que organizaciones y líderes encuentren los mecanismos para reinventarse y organizarse al margen a la incertidumbre que hay en el mundo actual; por lo tanto, el liderazgo, la innovación, la creatividad, la agilidad y la transformación organizacional serán algunos temas clave durante los dos días de encuentro.

La edición del 2024 contó con la participación de más de 1.300 ejecutivos pertenecientes a más de 600 empresas que representan a 27 sectores económicos en Colombia. Estos mostraron un índice de satisfacción del 95%, por lo que WOBI espera superar esta cifra para este año.