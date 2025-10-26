El futuro de la radio cartagenera se dio cita en Expo Radio Escolar

Cartagena

Con la energía, el entusiasmo y la creatividad de decenas de jóvenes comunicadores escolares, se llevó a cabo la segunda versión de la Feria de Radio Escolar del Distrito, un espacio donde 24 instituciones educativas de Cartagena compartieron sus propuestas sonoras y demostraron que la radio sigue viva y más vibrante que nunca.

En esta edición, la feria se desarrolló bajo el formato de Expo Radio, una experiencia inmersiva en la que los visitantes pudieron recorrer los distintos stands temáticos dedicados a la robótica, cultura y tradición, ciencia y tecnología, sociedad y ciudadanía, experiencias académicas significativas y deportes. Cada cabina, cada micrófono y cada historia transmitida fue una muestra del talento, la pasión y el compromiso de los estudiantes por comunicar y aprender.

Durante el evento, el secretario de Educación Distrital, Alberto Martínez Monterrosa, destacó el sentido humano y transformador de esta iniciativa: “Se trata de una apuesta para incorporar un gran proyecto de felicidad en nuestras escuelas. En la medida en que los estudiantes quieran salir de su casa para ir a la escuela, y no se quieran ir de ella porque allí encuentran todas las actividades que los hacen felices, estaremos cumpliendo la función que nos hemos forjado”, afirmó.

La jornada culminó con la premiación a los mejores proyectos radiales, reconociendo la innovación, la creatividad y la capacidad narrativa de los participantes. Los ganadores fueron:

Primer lugar: Juventud en Formación (JEF) – I.E. República de Argentina

Segundo lugar: Nativa Stereo – I.E. Luis Carlos López

Tercer lugar: Ondas Juveniles – I.E. Soledad Acosta de Samper

Asimismo, se entregó un reconocimiento especial al mejor stand de la feria, distinción que recayó en Radio Chamba-Q, de la I.E. Fulgencio Lequerica Vélez, por su puesta en escena creativa y su manera de conectar con el público.

La Feria de Radio Escolar no solo encendió los micrófonos, sino también la inspiración de cientos de estudiantes que hoy descubren en la radio una forma de expresarse, de construir comunidad y de imaginar un futuro más feliz.