David Alonso partirá sexto en el Gran Premio de Malasia de Moto2

El piloto colombiano David Alonso cumplió con una gran clasificación en el Gran Premio de Malasia, al terminar en el Top 10 y asegurarse partir en la sexta posición de la carrera de este domingo.

Alonso, del equipo Aspar Team, firmó un tiempo de 02:03.586, a solo 0.728 de su compañero, el español Daniel Holgado, quien fue el más rápido en el circuito de Sepang.

En el segundo lugar de la clasificación se ubicó el belga Barry Baltus; el británico Jake Dixon terminó tercero; el español Albert Arenas fue cuarto y el también español Daniel Muñoz finalizó quinto, todos ubicándose por delante del colombiano.

¿Cómo va David Alonso?

David Alonso se ubica en la décima posición del campeonato mundial de Moto2 con 117 puntos. El campeonato es liderado por el español Manuel González, con 247 puntos, apenas dos más que el brasileño Diogo Moreira.

En las 19 carreras que se han presentado a lo largo del 2025, David Alonso registra una victoria, tres podios y por ahora cero Poles. Su compañero de equipo, el español Daniel Holgado, marcha sexto y está cerca de cerrar el año como el mejor novato de la temporada.