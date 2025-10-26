Cayeron ‘El Didier’ y ‘El Iván’ por presunto atraco a dos mujeres en Magangué: tienen prontuario

Cartagena

‘El Didier’ y ‘el Iván’ se querían salir con las suyas, pero la Policía los capturó. Es por eso que hoy están tras las rejas.

En el barrio Montecarlo, de Magangué, la Policía capturó a estos dos hombres luego de intimidar a dos mujeres con arma de fuego y hurtarle sus pertenencias.

Los presuntos delincuentes fueron identificados como Didier Navarro Arrieta, alias ‘el Didier” e Iván Jesús Álvarez Caldera, alias ‘El Iván’ y según la comunidad estarían implicados en varios hurtos a personas en Magangué y sus alrededores.

“El Didier”, junto con su aliado se movilizaban en una motocicleta, irrumpieron la tranquilidad del sector, cuando abordaron a dos mujeres que caminaban por la calle, y las intimidaron con un arma de fuego, despojándolos de dos celulares.

Para fortuna de las víctimas, en ese preciso momento las patrullas de la Policía, se encontraba patrullando cerca del lugar de los hechos, logrando escuchar las voces de auxilio de las personas. “Dos sujetos que emprenden la huida en una motocicleta, por lo que se inicia una persecución que permitió alcanzar a los presuntos delincuentes, reduciéndolos y hallándoles en su poder un arma fuego y un chillo. Además, tenían un celular de alta gama, elementos que habían sido hurtados y ahora recuperados por la oportuna reacción de la Policía Nacional.

Estos presuntos delincuentes presentan anotaciones judiciales por hurto, porte ilegal de armas de fuego y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los capturados, el arma de fuego y la motocicleta incautada, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el presunto delito de hurto calificado y agravado. Por otra parte, los elementos recuperados fueron entregados a sus dueñas.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante Departamento Policía Bolívar, declaró: “En lo corrido del año 2025, en el departamento de Bolívar, hemos intensificado los esfuerzos contra el porte ilegal de armas. Hasta la fecha, se han incautado más de 253 armas de fuego y se han capturado a 185 personas por este delito.”