Alcaldía de Cartagena selló discoteca tras fuerte riña que dejó a un hombre en UCI

Cartagena

Tras la fuerte riña que dejó a un hombre gravemente herido con arma de fuego y luchando por su vida en una Unidad de Cuidados Intensivos, la Alcaldía de Cartagena decidió sellar la discoteca Majestic Terraza Bar ubicada en la Transversal 54, barrio Buenos Aires.

La medida de sellamiento aplicará durante 10 días. Según testigos, todo comenzó con una discusión dentro del establecimiento que rápidamente se salió de control y se extendió a las afueras de la discoteca con botellas, sillas, golpes y arma de fuego.

En medio del enfrentamiento, una persona sacó un arma de fuego y le disparó a un hombre que participaba en la riña, dejándolo gravemente herido. La reyerta también dejó millonarias pérdidas materiales en la discoteca.

Habrá reunión con propietarios de bares y gastrobares

Ante las frecuentes denuncias por riñas y alteraciones del orden público presentadas por los habitantes de los barrios Buenos Aires, La Troncal y Las Delicias, el secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, Bruno Hernández, convocó a una reunión con los propietarios y administradores de los bares y gastrobares ubicados sobre la Transversal 54.

El encuentro, que se llevará a cabo mañana lunes, busca acordar compromisos concretos para garantizar la convivencia ciudadana, el cumplimiento de los horarios establecidos y el respeto por el descanso de la comunidad, además de reforzar las acciones de control, vigilancia y prevención en la zona.