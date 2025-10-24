EE.UU. oficializa suspensión de ayudas a Colombia por “políticas antinarcóticos ineficaces” de Petro

El Departamento de Estado de EE.UU. oficializa la suspensión de las ayudas economícas a Colombia debido a la política contra las drogas y el narcotráfico del presidente Gustavo Petro.

“Debido a las desastrosas e ineficaces políticas antinarcóticos del presidente Gustavo Petro, el secretario de Estado, Marco Rubio, no certificará a Colombia según los criterios de la Ley de Asignaciones para el Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2024, prorrogada por la Ley de Asignaciones Continuas para Todo el Año de 2025”, explica el Departamento de Estado.

El Departamento retoma la descertificicación condicionada en la lucha contra las drogas al explicar que “el presidente Trump dejó claro en su determinación del 15 de septiembre [sobre los principales países de tránsito de drogas o los principales países productores de drogas ilícitas para el año fiscal 2026]que Colombia está incumpliendo manifiestamente sus responsabilidades en materia de control de drogas. Desde entonces, Petro ha redoblado sus esfuerzos en la defensa de sus políticas fallidas".

Luego de incluir en la lista Clinton al presidente Gustavo Petro, el gobierno de EE.UU. asegura que “no hará la vista gorda ante la complacencia y ánimo a los narcoterroristas por parte de Petro. Estamos determinados a llevar a los terroristas y traficantes de drogas ante la justicia y a impedir que drogas ilegales mortales ingresen a nuestro país. No debe haber impunidad para los traficantes de drogas ni para actos de terrorismo o violencia por parte de grupos delictivos armados”.

“La administración Trump está recortando drásticamente la ayuda a Colombia y sancionando al presidente Petro y a sus compinches. Petro debe dejar de consentir a los narcoterroristas y permitir que sus valientes fuerzas de seguridad persigan a los criminales”, aseguró Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. frente a las sanciones impuestas contra el presidente colombiano

The Trump Administration is slashing assistance for Colombia and sanctioning President Petro and his cronies. Petro must stop coddling narco-terrorists and allow his brave security forces to go after criminals. — Tommy Pigott (@StateDeputySpox) October 24, 2025

¿Cómo queda el apoyo a las Fuerzas Armadas?

Sin embargo, la administración de Donald Trump resalta que “seguirán apoyando a las fuerzas de seguridad colombianas, su sector de justicia y los funcionarios departamentales y municipales, y colaborando con ellos en iniciativas conjuntas en la lucha contra el narcotráfico”.

Aclara que “la decisión de hoy no refleja la situación de estas instituciones, sino las fallas e incompetencia de Gustavo Petro y su círculo íntimo”.

Según datos públicos del Departamento de Estado, para el año fiscal 2025 fueron desembolsados en promedio 232 millones de dólares para Colombia, de estos recursos unos 35 millones de dólares son los que el Departamento de Estado otorga al país para la lucha contra el narcotráfico y este es el dinero que podría quedar en pausa.