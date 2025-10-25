Migración expulsó de Medellín a estadounidense con circular roja de Interpol

Medellín

Migración Colombia anunció que el ciudadano estadounidense de 38 años, capturado recientemente en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, fue expulsado del país y retornará a Estados Unidos, luego de que Interpol no pudiera avanzar con el proceso judicial internacional en su contra.

Bryce Garrett Cleveland había sido detenido por oficiales de Migración Colombia tras activarse una alerta de Interpol durante el proceso de emigración.

Detalles del caso

Según la información inicial, era buscado por las autoridades de su país por fraude de correo, fraude por cable y tráfico ilegal de dispositivos y medicamentos no aprobados.

Sin embargo, tras la verificación del caso, Interpol no dio trámite a la circular roja, por lo que el ciudadano no fue procesado por la vía penal internacional. En consecuencia, y conforme a las normas migratorias vigentes, Migración Colombia firmó una medida de expulsión que ordena su salida inmediata del territorio nacional.

La Directora General de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó que este caso refleja la firmeza de la entidad en los controles migratorios y de seguridad. “Estamos fortaleciendo los procesos de verificación y respuesta oportuna en todos los puntos de control del país. La seguridad fronteriza no se limita a una región: es una tarea constante y articulada que abarca aeropuertos, puertos y pasos terrestres en todo el territorio nacional”.

El extranjero, que había ingresado regularmente al país en 2023, fue trasladado bajo custodia y entregado a las autoridades competentes para su regreso a Estados Unidos.

Según el reporte de las autoridades, en lo corrido del 2025, ya son 30 las personas capturadas en Medellín con circular roja de INTERPOL por diferentes delitos.