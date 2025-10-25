Llega a ocho ediciones el Festival Los Insaciables

Del 1 al 3 de noviembre Compensar de la Avenida 68, recibe la versión número 8 de del Festival Los Insaciables, un homenaje a esos sabores de nuestra tierra, los sabores de barrio y la tradición que nos une como colombianos, a esas reuniones donde lo importante no es solo lo que hay en la mesa, sino las personas que la rodean, celebrando lo que nos representa.

Más de 20 restaurantes traerán al festival lo mejor de nuestra gastronomía, porque la riqueza de la comida colombiana es inmensa e invaluable. Durante estos tres días se podrá disfrutar del sabor de las tradicionales picadas, el exquisitos ajiaco y sancochos, la famosa lechona, la nueva experiencia de cortes de carnes colombianos al barril, además del choripán llanero y los imperdibles postres de fresas con crema, crepes y muchos sabores más.

Cortesía: Festival Los Insaciables Ampliar

Esta versión contará con una zona Beer Garden, el lugar perfecto para celebrar este evento con buena compañía y por supuesto no faltará la música en vivo. También estarán presentes los tradicionales juegos colombianos que se disfrutan en familia y amigos, como las carreras de costales, la cucharita y el reto a la gallina ciega.

Los Insaciables, son un parche de amigos apasionados por la comida callejera y tradicional colombiana. Recorren el país en busca de los mejores sabores, celebrando lo que huele a barrio y autenticidad. Están Ali, Pollo, Pipe y Jao, que tienen la misión de conectar a los amantes de la comida con experiencias únicas y apoyar a los emprendedores gastronómicos para que más personas conozcan sus historias y sabores.

¡Prepárense para una experiencia insaciable! En esta octava edición, que tendrá lugar en Compensar de la Avenida 68, con entrada libre y disfrute de 25 metros de puro sabor, bocadillo y mucho queso derretido con el plátano más grande de América Latina.