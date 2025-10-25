Investigan muerte de campesino en una finca en zona rural de Magangué, Bolívar

Cartagena

La Policía adelanta las investigaciones para esclarecer la muerte de un hombre de 40 años identificado como Nefer Díaz Inela, en una finca en zona rural del municipio de Magangué, Bolívar.

De acuerdo con el reporte conocido por Caracol Radio, trabajadores de la finca Villa Wendy ubicada en la vía que comunica con el corregimiento de Henequén, encontraron el cuerpo tendido en el piso dentro del predio.

De inmediato, lo trasladaron hasta el Hospital La Divina Misericordia porque presuntamente había sufrido un infarto. Allí, los médicos de turno confirmaron que el campesino había llegado sin signos vitales al centro asistencial.

Al momento de la inspección técnica, las autoridades evidenciaron que la víctima presentaba una herida en la región parietal derecha, desconociendo su origen. Así las cosas, se está a la espera de la necropsia para determinar la causa de la muerte y poder determinar si el golpe que presenta la víctima es por arma contundente o en ocasión a la caída al momento del posible infarto.

La Policía confirmó que el fallecido no registraba anotaciones judiciales y se dedicaba al cuidado de ganado y actividades agropecuarias. Incluso, se conoció que horas antes había salido de su residencia con el fin de concretar la entrega de unos terneros con el propietario de otra finca.