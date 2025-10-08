Tribunal confirma sanción de 7 años contra el menor sicario que le disparó a Miguel Uribe

El Tribunal Superior de Bogotá, confirmó, en segunda instancia, la sanción de 7 años de privación de la libertad que impuso un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes contra el menor sicario que asesinó a Miguel Uribe Turbay.

El joven sicario que le disparó al político del Centro Democrático el pasado 7 de junio en el parque El Golfito en Bogotá, ya había aceptado cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas durante la acusación de la Fiscalía. Debido a que el proceso judicial en su contra ya había avanzado a la etapa de acusación por estos delitos, las leyes del juzgamiento de menores impidieron que se le adicionara el delito de homicidio agravado.

Se trata de un principio conocido como congruencia estricta, que busca proteger los derechos del menor.

¿Por qué el menor que le disparó a Miguel Uribe fue sancionado solo con 7 años?

El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes establece penas más leves para los adolescentes infractores, en comparación con los adultos. En este caso, la pena máxima que pudo haber recibido el menor era de ocho años en un centro de atención especializada, independientemente de la gravedad del delito.