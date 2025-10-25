Feria de Vivienda y Construcción impulsa oportunidades de vivienda en Sogamoso

Sogamoso

La Cámara de Comercio de Sogamoso adelanta este fin de semana la Feria de la Vivienda y la Construcción, un evento que reúne a 35 empresarios entre constructoras, ferreterías y empresas de servicios del sector, con el propósito de impulsar la economía local y facilitar el acceso a vivienda propia para los habitantes de la provincia de Sugamuxi.

Henry Alberto Valcárcel, presidente ejecutivo de la entidad cameral, destacó que la feria ofrece un amplio portafolio de opciones: “Estamos presentando apartamentos y casas de todos los estratos y tamaños, con precios de feria que representan una oportunidad real para las familias que sueñan con tener vivienda propia”.

El evento se desarrolla en el Centro Comercial Iwoka y estará abierto al público hasta este sábado a la 1:00 p. m. Valcárcel invitó a los ciudadanos a conocer los proyectos disponibles y aprovechar las ofertas: “Aquí ganamos todos: el constructor, el empresario y, sobre todo, la comunidad, que puede acceder a unidades de vivienda asequibles y acordes con su capacidad económica”.

No obstante, mostró preocupación por la situación que atraviesa el sector a nivel nacional, especialmente tras la disminución de incentivos como el programa “Mi Casa Ya”. Según explicó, esta reducción “cerró muchas puertas tanto para los empresarios como para los colombianos de escasos recursos, que difícilmente con un salario mínimo pueden acceder a una vivienda”.

A pesar del panorama, Valcárcel aseguró que en Sogamoso se mantiene una dinámica favorable gracias a la presencia de grandes empresas generadoras de empleo y a que los precios del metro cuadrado siguen siendo más accesibles en comparación con otras ciudades de Boyacá y el país. Además, recordó que entidades bancarias y la Caja de Compensación Familiar Comfaboy continúan ofreciendo subsidios y alternativas de financiamiento para facilitar la compra de vivienda, especialmente de interés social.

“Tenemos una gran variedad de proyectos y un mercado que sigue moviéndose. La invitación es a que la comunidad visite la feria, conozca la oferta y aproveche los beneficios”, concluyó el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Sogamoso.