Estas son las ciudades de Colombia donde más vivienda compran los extranjeros

Según el más reciente informe de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), entre enero y junio de 2025 los lanzamientos de nuevos proyectos habitacionales aumentaron un 16,9 %, alcanzando más de 63 mil unidades, mientras que las ventas crecieron un 4,1 %, totalizando más de 77 mil unidades.

Este desempeño refleja la reactivación del sector constructor y el creciente interés de inversionistas, tanto locales como en el exterior, que ven en la finca raíz colombiana una opción sólida frente a la volatilidad del dólar y la inflación.

De acuerdo con el informe, el 7,3 % de las ventas de vivienda registradas en los proyectos encuestados corresponde a compradores no residentes en el país, de los cuales el 4,7 % son colombianos que viven en el exterior y el 2,5 %, extranjeros. Este comportamiento se debe, en gran medida, a la devaluación del peso colombiano que ha hecho que los inmuebles resulten más atractivos para quienes manejan ingresos en moneda extranjera.

Esta tendencia también ha sido impulsada por actores del sector como Casa en Casa, compañía que se ha consolidado como el bróker hipotecario líder para los colombianos que residen fuera del país. Con más de 20 años de experiencia, ha acompañado y asesorado a más de 13.000 connacionales en el exterior en el proceso de compra de vivienda en Colombia, facilitando la colocación de más de 10.000 créditos hipotecarios y la adquisición de cerca de 3.000 inmuebles por un valor superior a $1,44 billones de pesos, fortaleciendo así el flujo de inversión hacia el país.

“En los últimos cinco años, la compra de vivienda desde el exterior ha crecido un 15 % anual, consolidándose como una de las inversiones más estables frente al dólar y la inflación. Nuestros mayores compradores están entre los 30 y 50 años, con ingresos medios o medio altos, que buscan invertir en vivienda nueva con un valor promedio de $144 millones de pesos”, afirmó Alejandra Sacipa, fundadora y CEO de Casa en Casa.

Las ciudades donde más se invierte:

Las ciudades que en la actualidad cuentan con mayor demanda de compra son:

Bogotá

Medellín

Cali

Barranquilla

Eje Cafetero

El proceso de compra también se ha facilitado gracias a la transformación del sistema financiero e inmobiliario en Colombia. Actualmente, muchas constructoras y bancos ofrecen trámites completamente digitales o permiten realizar la compra a través de un apoderado, reduciendo tiempos y costos para el comprador. Además, la posibilidad de alquilar los inmuebles comprados ha abierto la puerta a generar ingresos complementarios desde el exterior.

El fortalecimiento del mercado inmobiliario refleja la confianza en la economía colombiana y el papel estratégico del sector constructor como motor de desarrollo. Además, el interés de los colombianos en el exterior se ha convertido en una fuente clave de ingreso de divisas y estabilidad para el país, evidenciando cómo la vivienda sigue siendo uno de los pilares más sólidos y rentables.