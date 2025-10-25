El “Show del Queso” una innovación de Mundo Lácteo Santa Lucía en Popayán

Mundo Lácteo Santa Lucía presentó en Popayán su innovadora propuesta gastronómica, ‘El Show del Queso Hilado’, una experiencia nueva para disfrutar el queso mozzarella y doble crema, combinándolos con toppings dulces y salados que cada mes sorprenden con nuevos sabores.

El evento, impulsado por un grupo de padres de practicantes de patinaje, tuvo un propósito social, recaudar fondos para la Asociación de Patinaje para el Progreso del Cauca, fortaleciendo así el deporte en la región.

Durante el show , los asistentes presenciaron el proceso artesanal del queso hilado, el cual a llegado estirarse hasta 18 metros, demostrando la calidad y creatividad de esta empresa familiar que, desde hace más de 10 años en Popayán, promueve el consumo local y aporta al desarrollo social del Cauca.