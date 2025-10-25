Dónde votar el 26 de octubre Consultas Pacto Histórico: Consulte su puesto y mesa con la cédula

Este domingo 26 de octubre se llevará a cabo la consulta interna del Pacto Histórico, un proceso en el que se definirá quién será su precandidato presidencial y el orden de las listas cerradas al Senado y a la Cámara de Representantes para las elecciones legislativas de 2026.

La jornada llega en medio de un ambiente político tenso, atravesado por disputas jurídicas, tutelas, renuncias y decisiones pendientes del Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que ha generado incertidumbre entre las bases del movimiento y los simpatizantes del bloque progresista.

Acá le explicamos cómo consultar su puesto y mesa de votación, los horarios y los requisitos para participar.

¿Quiénes pueden votar en la consulta del Pacto Histórico?

A diferencia de las elecciones generales, las consultas del Pacto Histórico están abiertas a todos los ciudadanos colombianos habilitados para votar, sin importar si son militantes o no de la coalición.

Cualquier persona que tenga su cédula inscrita en el censo electoral podrá acudir al puesto donde normalmente vota. Esto incluye tanto a votantes en zonas urbanas como rurales.

Cómo consultar su puesto y mesa con la cédula

Para conocer dónde debe votar el 26 de octubre, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha habilitado su plataforma oficial de consulta. Solo se necesita el número de cédula de ciudadanía y lo puede hacer de la siguiente manera:

Ingrese a la página oficial de la Registraduría: www.registraduria.gov.co

Busque la opción “Consulte su lugar de votación”.

Digite su número de cédula de ciudadanía.

El sistema mostrará su puesto, dirección, mesa y municipio donde debe votar.

Es importante destacar que desde la Registraduría Nacional informaron que en Colombia hay más de 13.000 puestos de votación habilitados para la jornada, distribuidos entre zonas urbanas y rurales.

Horario de votación el 26 de octubre

La jornada electoral se llevará a cabo entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. en todo el territorio nacional.

Es importante llegar con tiempo, ya que después de las 4:00 p. m. no se permitirá el ingreso de nuevos votantes, aunque quienes ya estén dentro del puesto podrán ejercer su derecho al voto.

Consulta Pacto Histórico: qué se elige el 26 de octubre

Aunque tanto la Registraduría Nacional como el Consejo Nacional Electoral (CNE) establecieron el 26 de octubre como la fecha oficial para que cualquier colectividad realizara sus consultas internas, finalmente solo el Pacto Histórico decidió mantener su convocatoria hasta el cierre del calendario electoral.

Ese domingo, los votantes que acudan a las urnas se encontrarán con tres tarjetones distintos:

Uno para elegir al precandidato presidencial de la coalición.

de la coalición. Otro para definir el orden de la lista cerrada al Senado .

. Y un tercero para escoger a los aspirantes a la Cámara de Representantes en cada departamento.

En el tarjetón destinado a la precandidatura presidencial figurarán los nombres de Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero, en ese mismo orden. Pese a que el exalcalde de Medellín anunció su retiro de la contienda, su imagen y nombre aparecerán igualmente, ya que los tarjetones fueron impresos antes de que oficializara su renuncia.