“Busca distraer la atención sobre los verdaderos motivos de su salida”: Defensa de Uribe a Montealegre

El abogado Jaime Enrique Granados Peña, defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez en su proceso judicial, denunció intromisiones del saliente ministro de Justicia, Eduardo Montealegre y del presidente de la República, Gustavo Petro.

Granados advierte que Montealegre busca “distraer la atención sobre los verdaderos motivos de su salida del ministerio de Justicia”, sindicándole “delitos al Tribunal Superior de Bogotá, al tiempo que lanza graves insinuaciones en contra de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General, actuar orientado a deslegitimar el reciente fallo judicial absolutorio y a presionar a dichas autoridades, ante la opinión pública, para que actúen de determinada manera”.

Leer: Eduardo Montealegre presentó su renuncia a Gustavo Petro: “Cuídese mucho, en Palacio hay traidores”

Es la respuesta a la misiva que hizo publica el ahora exminjusticia anunciando que su salida del cargo se debía, “a la profunda indignación por el prevaricato en que incurrió el Tribunal de Bogotá al absolver un criminal de guerra, un corrupto: Álvaro Uribe Vélez”

“Además de las ya reiteradas intromisiones indebidas del Presidente de la República, Gustavo Petro, en el caso que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, es ahora el Ministro de Justicia quien atenta de forma grave contra la independencia de la administración de justicia”, advierte el penalista.

El penalista Granados dice que “más allá de las manifestaciones falsas e injuriosas proferidas por Montealegre, que retratan su catadura moral y estatura jurídica, lo grave es que, nuevamente, el gobierno nacional busca interferir en un asunto que es competencia de la rama judicial, aspecto que atenta gravemente contra la independencia de la justicia".