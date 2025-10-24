Un capturado y adolescente aprehendido en persecución policial por el delito de hurto

En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron interceptar y capturar en las últimas horas a dos sujetos, quienes minutos antes habían cometido un hurto, en el barrio San Fernando.

La oportuna reacción de las patrullas de vigilancia, en la calle 15, permitió capturar a alias ‘el Dago’, de 26 años, natural de Cartagena y a la aprehensión de un adolescente de 17 años, quienes minutos antes despojaron a un ciudadano de un bolso.

Durante el procedimiento, fue incautado un revólver calibre 38, cañón largo, con seis cartuchos sin percutir y la motocicleta donde se movilizaban. Así mismo, fue recuperado el bolso hurtado, donde iban prendas de oro y dinero en efectivo.

El arma de fuego, será objeto de cotejo balístico, ya que se presume, habría sido utilizada en viarios hechos delictivos.

Los elementos incautados, el capturado y el aprehendido, fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego y hurto, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena, destaca esta ofensiva contra el delito donde se han capturado 5.321 personas, incautando 602 armas de fuego ilegales.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, y por eso insistimos en el llamado a la comunidad para no tomar justicia por mano propia, por el contrario, la invitación es a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.