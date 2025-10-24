Transcaribe amplía cobertura en el sur de Cartagena

TransCaribe y la Alcaldía de Cartagena, en cabeza del alcalde Dumek Turbay Paz, pondrán en funcionamiento desde este lunes 27 de octubre una nueva ruta del SITM en la ciudad: la ruta alimentadora A118 Portal – Ciudadela de la Paz.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta nueva ruta, la número 25 del sistema de los cartageneros, cubrirá zonas como La Cordialidad, la Terminal de Transportes, sectores de El Pozón como Zarabanda, El 20, La Unión, Minuto de Dios, Corazón de Jesús, y la Urbanización Ciudadela de la Paz.

Operará de lunes a viernes de 4:30 a.m. a 10:40 p.m., los sábados de 5:00 a.m. a 10:00 p.m., y los domingos y feriados, de 5:30 a.m. a 9:30 p.m., ingresando al barrio El Pozón y a Ciudadela de la Paz a través de la Carrera 92, una obra que transformó la zona gracias al esfuerzo de la administración distrital.

“Con la implementación de esta nueva ruta, incrementamos en un 65% la cobertura espacial del sistema en el territorio de la ciudad, y seguimos demostrando el compromiso de la administración que encabeza el alcalde Dumek Turbay Paz de fortalecer a TransCaribe, y brindar un mejor servicio para todos los cartageneros. A todos los habitantes de Ciudadela de la Paz, les pedimos que a partir del lunes utilicen esta nueva ruta pensada en ustedes, y que nos apoyen en la labor de cuidar y defender a TransCaribe, que es un patrimonio de todos los cartageneros”, señaló Ercilia Barrios Flórez, gerente de TransCaribe.

La Ruta A118 Portal – Ciudadela de la Paz es la tercera nueva ruta que implementa TransCaribe durante la administración del alcalde Dumek Turbay Paz, tras la puesta en operación de las rutas C017 Bodeguita – Zona Norte y C018 Bodeguita – Torices, a las cuales se suman la extensión de la ruta X106 hasta la Gobernación de Bolívar en Turbaco en franjas pico.

El recorrido de la nueva Ruta A118 Portal – Ciudadela de la Paz

En sentido Portal – Ciudadela de la Paz, la ruta saldrá de la plataforma baja (alimentación) de Patio Portal, tomando La Cordialidad, e ingresando a la Terminal de Transportes, para luego salir por Palmas de Salamanca nuevamente a La Cordialidad.

Tomará la rotonda de El Pozón, e ingresará por la Carrera 92, pasando por sectores de El Pozón como Zarabanda, El 20, La Unión, Minuto de Dios, Corazón de Jesús, entre otros, a través de la Carrera 92, hasta llegar a la Urbanización Ciudadela de la Paz.

Iniciará su recorrido en sentido Ciudadela de la Paz – Portal en el paradero Mz I Bloque 1, tomando nuevamente la Carrera 92 hasta La Cordialidad, pasando por la entrada de El Pozón y Las Palmeras, para retornar hasta Patio Portal.

Los paraderos de la nueva Ruta A118 Portal – Ciudadela de la Paz

En sentido Portal – Ciudadela de la paz:

Patio portal, Villa Rosita, Altamare, Bomba Petromil, Centro comercial MIO, Terminal de transportes, Palmas de Salamanca 2, Palmas de Salamanca, Central de Abastos, frente a Yesos Cartagena, frente a Taller, frente a Chatarrería, Corazón de Jesús (Mz 211), frente a Tienda Florecer, frente a Polideportivo El 20, frente a panadería La Bendición de Dios, Mz A1 Torre 5, Mz D Lote 3 (frente al parque), Panadería Angie, Mz H Bloque 1, Mz I Bloque 1.

En sentido Ciudadela de la paz – Portal:

Mz I Bloque 1, sector La Unión Mz H, Hogar fami Mis primeros pasos, sector Minuto de Dios (lote), Miramar Mz 201 Lote 12, al lado de Chaterrería, al lado de Taller Mecánico, Mi Tiendita, frente a Central de Abastos, entrada El Pozón, El Cariñoso, Portales de Alicante, Villas de la Candelaria, Megaluminios, Ipanema, entrada a Las Palmeras, Las Palmeras, Patio Portal.

“Invitamos a todos los usuarios a conocer el mapa de la nueva ruta, su recorrido y sus paraderos, en nuestra página web www.transcaribe.gov.co y nuestras redes sociales. Además, a que descarguen la aplicación “MiBus TransCaribe” y puedan programar sus viajes y conocer en tiempo real la ubicación de los buses, y a unirse al Canal de WhatsApp “TransCaribe te informa” y activar las notificaciones, para conocer en tiempo real las novedades de la operación”, concluyó la gerente Ercilia Barrios Flórez.