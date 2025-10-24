Robo a mano armada en clínica estética del sector turístico de Cartagena

Cartagena

Un hombre fue víctima de un robo a mano armada dentro de la clínica estética Equilibrio Clinic ubicado en un segundo piso, en plena avenida San Martín del sector de turístico de Bocagrande, en Cartagena.

En un video que quedó captado en una cámara de seguridad, se aprecia que el joven asaltante aprovecha el momento para ingresar al consultorio antes de que la puerta se cerrara por completo. Acto seguido, el delincuente finge hablar por teléfono celular y segundos después sacó un arma de fuego para intimidar a uno de los clientes.

Apuntando con su arma de fuego, el sujeto le exige a su víctima que le entregara su reloj y una cadena que portaba en su cuello. Finalmente, el delincuente logra su cometido y emprende la huida a bordo de una motocicleta que lo esperaba en las afueras de la clínica estética.

Al parecer, el joven asaltante ya tenía “marcada” a su víctima con anterioridad ya que al ingresar al consultorio llegó directo a exigirle el reloj a uno de los clientes. La Policía Metropolitana de Cartagena revisa los videos de seguridad y testimonios para dar con el paradero de los responsables.

Los comerciantes del sector manifestaron su preocupación ante el incremento de estos hechos delictivos en la zona y pidieron a la Policía Metropolitana reforzar los patrullajes y la vigilancia para garantizar la seguridad de residentes y visitantes.