¡Programación deportiva para el fin de semana! Premier League, Mundial Femenino Sub 17 y mucho más

Colombia celebrando el gol en el Mundial Sub 17 / Getty Images / Charlotte Wilson - FIFA

Inicia la fecha 17 de la Liga Colombiana, que tendrá espacio en la parrilla televisiva del fin de semana, con partidos llamativos como el clásico capitalino entre Independiente Santa Fe y Millonarios y el clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín.

Además, se producirán eventos de magnitud como son los casos del Gran Premio de México, en Fórmula 1; el Gran Premio de Malasia, en MotoGP; la fase de grupos del Mundial Sub 17, en el que jugará la Selección Colombia; la Bundesliga, donde disputará el equipo del colombiano Luis Díaz, entre otros.

Le puede interesar: Tabla reclasificación 2025: Cupos a Libertadores y Sudamericana

Todo esto y mucho más se podrá seguir a través de DirecTV, y en DirecTV Go, en la sección de canales deportivos.

Programación televisiva de la semana

Viernes 24 de octubre

Liga Colombiana

4:00 pm - Alianza vs. La Equidad /1634

6:10 pm - Fortaleza vs. Deportivo Pasto / 1634

8:10 pm - Boyacá Chicó vs. Independiente Santa Fe / 1633-1634

8:10 pm - América de Cali vs. Junior / 1634

Serie A - Fecha 8

1:45 pm - AC Milan vs. Pisa / 1624

Liga Hypermotion - Fecha 11

1:30 pm - Huesca vs. Las Palmas / 1619

Copa Mundial Sub 17

8:00 am - Ecuador vs. China / 613

MLB

7:00 pm - Los Angeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays (juego 1) / 1622

Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino

3:10 pm - Quimsa vs. Defensor Sporting /1612

6:10 pm - Corinthians vs. ABC Camp / 1612

Sábado 25 de octubre

Liga Colombiana

6:20 pm - Independiente Santa Fe vs. Millonarios / 1634

Premier League - fecha 9

9:00 am - Chelsea vs. Sunderland / 1621

2:00 pm - Brentford vs. Liverpool / 1621

Serie A - fecha 8

11:00 pm - Napoli vs. Inter de Milán / 1621

Bundesliga - fecha 8

8:30 pm - Borussia Mönchengladbach vs. Bayern Múnich / 1622

Liga Hypermotion - Fecha 11

7:00 am - Cultural Leonesa vs. Ceuta / 1616

9:15 am - Albacete vs. Córdoba / 1616

11:30 am - Burgos vs. Real Sociedad B / 1616

Copa Mundial Sub 17

8:00 am - Colombia vs. Corea del Sur /1613

Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino

2:00 pm - ABC Camp vs. Quimsa / 1610

5:00 pm - Corinthias vs. Defensor Sporting / 1610

MLB

Los Angeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays (juego 1) / 1622

Domingo 26 de octubre

Liga Colombiana

5:15 pm - Atlético Nacional vs. Independiente Medellín / 1634

LaLiga

10:15 am - Real Madrid vs. Barcelona /1621

Serie A - fecha 8

2:45 pm - Lazia vs. Juventus / 1622

Liga Hypermotion - Fecha 11

12:30 pm - Sporting Gijón vs. Real Zaragoza / 1616

Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino

2:00 pm - Defensor Sporting vs. ABC Camp / 1612

5:00 pm - Corinthias vs. Quimsa / 1612

ATP 500

8:00 am - Torneo de Viena (final) / 1623

Fórmula 1, Carrera

3:00 pm Gran Premio México / 1621

Lunes 27 de octubre

Liga Profesional - fecha 12

2:00 pm - Barracas Central vs. Boca Juniors (clausura) / 1621

LaLiga

3:00 pm - Betis vs. Atlético de Madrid / 1610

Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino

3:30 pm - Regatas vs. Pinheiros / 1612

6:00 pm - San José vs. Leones / 1612

MLB