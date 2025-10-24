¡Programación deportiva para el fin de semana! Premier League, Mundial Femenino Sub 17 y mucho más
Agéndese acá con las competencias deportivas
Inicia la fecha 17 de la Liga Colombiana, que tendrá espacio en la parrilla televisiva del fin de semana, con partidos llamativos como el clásico capitalino entre Independiente Santa Fe y Millonarios y el clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín.
Además, se producirán eventos de magnitud como son los casos del Gran Premio de México, en Fórmula 1; el Gran Premio de Malasia, en MotoGP; la fase de grupos del Mundial Sub 17, en el que jugará la Selección Colombia; la Bundesliga, donde disputará el equipo del colombiano Luis Díaz, entre otros.
Todo esto y mucho más se podrá seguir a través de DirecTV, y en DirecTV Go, en la sección de canales deportivos.
Programación televisiva de la semana
Viernes 24 de octubre
Liga Colombiana
- 4:00 pm - Alianza vs. La Equidad /1634
- 6:10 pm - Fortaleza vs. Deportivo Pasto / 1634
- 8:10 pm - Boyacá Chicó vs. Independiente Santa Fe / 1633-1634
- 8:10 pm - América de Cali vs. Junior / 1634
Serie A - Fecha 8
- 1:45 pm - AC Milan vs. Pisa / 1624
Liga Hypermotion - Fecha 11
- 1:30 pm - Huesca vs. Las Palmas / 1619
Copa Mundial Sub 17
- 8:00 am - Ecuador vs. China / 613
MLB
- 7:00 pm - Los Angeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays (juego 1) / 1622
Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino
- 3:10 pm - Quimsa vs. Defensor Sporting /1612
- 6:10 pm - Corinthians vs. ABC Camp / 1612
Sábado 25 de octubre
Liga Colombiana
- 6:20 pm - Independiente Santa Fe vs. Millonarios / 1634
Premier League - fecha 9
- 9:00 am - Chelsea vs. Sunderland / 1621
- 2:00 pm - Brentford vs. Liverpool / 1621
Serie A - fecha 8
- 11:00 pm - Napoli vs. Inter de Milán / 1621
Bundesliga - fecha 8
- 8:30 pm - Borussia Mönchengladbach vs. Bayern Múnich / 1622
Liga Hypermotion - Fecha 11
- 7:00 am - Cultural Leonesa vs. Ceuta / 1616
- 9:15 am - Albacete vs. Córdoba / 1616
- 11:30 am - Burgos vs. Real Sociedad B / 1616
Copa Mundial Sub 17
- 8:00 am - Colombia vs. Corea del Sur /1613
Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino
- 2:00 pm - ABC Camp vs. Quimsa / 1610
- 5:00 pm - Corinthias vs. Defensor Sporting / 1610
MLB
- Los Angeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays (juego 1) / 1622
Domingo 26 de octubre
Liga Colombiana
- 5:15 pm - Atlético Nacional vs. Independiente Medellín / 1634
LaLiga
- 10:15 am - Real Madrid vs. Barcelona /1621
Serie A - fecha 8
- 2:45 pm - Lazia vs. Juventus / 1622
Liga Hypermotion - Fecha 11
- 12:30 pm - Sporting Gijón vs. Real Zaragoza / 1616
Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino
- 2:00 pm - Defensor Sporting vs. ABC Camp / 1612
- 5:00 pm - Corinthias vs. Quimsa / 1612
ATP 500
- 8:00 am - Torneo de Viena (final) / 1623
Fórmula 1, Carrera
- 3:00 pm Gran Premio México / 1621
Lunes 27 de octubre
Liga Profesional - fecha 12
- 2:00 pm - Barracas Central vs. Boca Juniors (clausura) / 1621
LaLiga
- 3:00 pm - Betis vs. Atlético de Madrid / 1610
Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino
- 3:30 pm - Regatas vs. Pinheiros / 1612
- 6:00 pm - San José vs. Leones / 1612
MLB
- 7:00 pm - Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers / 1622