Pacto Histórico exige garantías políticas para consulta del 26 de octubre: “No al cierre de puestos”

Colombia

Previo a la realización de la consulta del Pacto Histórico de este domingo 26 de octubre, la colectividad exigió a la Registraduría y al Ministerio de Defensa que se garantice la apertura de los más de 13 mil puestos de votación que denuncian están siendo trasladados.

#POLÍTICA El Pacto Histórico (@PactoCol) exigió a la Registraduría y al Ministerio de Defensa que se garantice la apertura de los más de 13 mil puestos de votación que denuncian están siendo trasladados para la consulta de este domingo.



“Exigimos al Ministerio de Defensa… pic.twitter.com/VBNfG88peH — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 24, 2025

A través de un comunicado, advirtieron que cualquier intento por “disminuir” los puestos de votación representaría “una violación al derecho constitucional de participaicón política y una agresión directa contra las comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes”.

A propósito, piden desde el Pacto Histórico que se rectifique públicamente “toda comunicación o instrucción que pretenda cerrar puestos o limitar la votación en zonas apartadas” y hacen un llamado a que expliquen quién o quiénes están detrás de estas decisiones que califican como arbitrarias.

Exigen además al Ministerio de Defensa que asuma su responsabilidad constitucional de “garantizar las condiciones de seguridad para que los ciudadanos puedan votar libremente en todos los territorios” y hacen un llamado a los órganos de control actuar de manera inmediata, ante lo que llaman una violacion masiva de derechos políticos.

“Llamamos a los órganos de control a actuar de manera inmediata frente a esta posible violación masiva de derechos políticos y a garantizar la transparencia del proceso. El Pacto Histórico no permitirá que se manipule la participación del pueblo”.