Ofensiva contra el tráfico de estupefacientes deja cuatro capturados en Cartagena

En el marco de la estrategia integral contra el tráfico local de estupefacientes, funcionarios de la Policía Nacional de Colombia, realizaron operativos contra estructuras delincuenciales que afectan la tranquilidad y seguridad ciudadana.

En el barrio 20 de Julio, sorprendido un jíbaro comercializando estupefacientes.

Uniformados de la Policía Nacional, capturaron en flagrancia a alias ‘el Drexler’, de 28 años de edad, quien fue sorprendido comercializando más de 50 dosis de marihuana en el sector.

El indiciado, es señalado por la comunidad de ser el responsable de la venta de estupefacientes en diferentes sectores del barrio.

‘El Dani’, fue capturado con varias dosis de estupefacientes.

Mediante actividades de registro y control por parte de las patrullas de vigilancia en la calle 65 del barrio Crespo, fue capturado ‘el Dani’, de 28 años, con más de 30 dosis de marihuana, listas para ser distribuidas en el sector.

En el barrio San Diego, fue capturado alias ‘el Ricard’ con más de 18 dosis de cocaína.

Durante operativos de registro y control, fue capturado el ‘Ricard’, por el delito de tráfico de estupefacientes, a quien le fueron encontradas más de 18 dosis cocaína.

El Ramón fue capturado con base de coca y marihuana.

Uniformados del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), capturaron a ‘el Ramón’, de 43 años, quien se encontraba expendiendo 190 dosis de marihuana y 15 dosis de base de coca en el barrio El Rosario del municipio de Turbaco.

Los estupefacientes decomisados y los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 2.353 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 584 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca, bazuco, cocaína y tusi.

“Con estas acciones, buscamos reafirmar nuestro compromiso con la seguridad ciudadana, asestando golpes certeros a las organizaciones que afectan la convivencia en los territorios”, sostuvo.