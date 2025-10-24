Mindefensa anunció nuevo batallón de Infantería de Marina que reforzará la seguridad en Cartagena

El nuevo componente militar estará disponible de manera permanente para acompañar las labores de control, patrullaje y apoyo a la fuerza pública en los sectores más afectados por la delincuencia, el sicariato y otros delitos que preocupan a la ciudadanía.

El ministro Pedro Sánchez aseguró que el uso de armas de fuego continúa siendo el principal medio para cometer homicidios en Cartagena, por lo que anunció un plan integral de intervención que buscará identificar el origen, las rutas de ingreso y los actores que dinamizan la comercialización ilegal de armas.

“Orientaremos acciones para incautar muchas más armas. Estamos seguros de que sacándolas de las calles se reducirán significativamente los homicidios colectivos en Cartagena”, afirmó el ministro de Defensa.

Además, explicó que el aumento del pie de fuerza no solo incluye más hombres en las calles, sino también especialistas en inteligencia y tecnología, enfocados en la prevención y la investigación del crimen organizado.

Por su parte, el alcalde Dumek Turbay Paz celebró los compromisos alcanzados con el Gobierno nacional y destacó la importancia de la articulación institucional para recuperar la tranquilidad de los cartageneros

“Cartagena gana hoy con esta reunión. En la conversación sobre la estrategia para mejorar los niveles de seguridad pública, el ministro nos ha pedido hacer la tarea como gobernantes y estamos desplegando la más importante inversión de recursos públicos para generar empleo, espacios de encuentro, colegios, vías y salud”, dijo el alcalde Turbay.

El alcalde Dumek Turbay también señaló que la Infantería de Marina concentrará sus esfuerzos en los mapas de calor de los barrios más afectados por la criminalidad:

“El ministro nos ha dado el aval para que la Infantería de Marina pueda trabajar en las zonas más golpeadas por la delincuencia y el sicariato, y que además se investigue el mercado clandestino y la procedencia de las armas ilegales que circulan en la ciudad”, precisó el alcalde.