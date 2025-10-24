Procuraduría ordena frenar feria de vivienda en Duitama por riesgo político

En un comunicado la Procuraduría le solicitó a la alcaldía de Duitama que suspenda una feria de vivienda programada para este fin de semana.

El Ministerio Público advirtió que la feria coincide con la consulta interna del Pacto Histórico, convocada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, y que existen alertas ciudadanas sobre un posible conflicto de interés que podría comprometer la imparcialidad administrativa de las autoridades locales.

La Entidad recordó que, aunque las consultas partidistas no están sujetas al régimen de garantías de la Ley 996 de 2005, los servidores públicos deben actuar con neutralidad, transparencia y moralidad, conforme al artículo 209 de la Constitución Política y a la Ley 1952 de 2019.

Finalmente, la Procuraduría advirtió que el incumplimiento de la medida preventiva podría dar lugar a acciones disciplinarias por presunta intervención en política o desviación de recursos públicos.

Recordemos que en la consulta del Pacto Histórico está participando José Luis Bohórquez, exalcalde de Duitama y expareja de la alcaldesa, Rocío Bernal quien le salió al paso a las conjeturas que se han hecho sobre el tema.

«...Una cosa es la administración, las acciones que hay que realizar como administración, como gerencia del FOMVIDU y otras cosas, será el tema de las elecciones que, hay que mencionar, ni siquiera hoy tengo planillado estar en la feria porque tengo que estar pendiente de la logística y el proceso de elecciones para que todo se dé de la mejor manera...».

A propósito, en las últimas horas se conoció que la feria fue suspendida.

En un comunicado se informó que, “la Alcaldía de Duitama y el Fondo de Vivienda Obrera de Duitama – FOMVIDU – informan a la ciudadanía que, atendiendo la solicitud realizada por los entes de control y con el fin de evitar malentendidos relacionados con la consulta partidista programada para este domingo 26 de octubre, así como cualquier tipo de especulación sobre proselitismo político, se aplaza la Feria de Vivienda y se estará informando oportunamente la nueva fecha de realización”.