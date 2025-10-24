Jornada de vacunación contra la Encefalitis Equina Venezolana en María La Baja

Con una gran acogida de propietarios de caballos, mulos y burros, se realizó una jornada de vacunación para prevenir la Encefalitis Equina Venezolana, en el corregimiento de San Pablo jurisdicción de María La Baja- Bolívar.

Elías Maldonado Hernández, en su calidad de Director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA. Aseguró que se vacunó un buen número de animales, gracias a la gestión ante Instituto Colombiano Agropecuario ICA.

Para Juan Hernández, funcionario del ICA, El Carmen de Bolívar, se atendió una petición del municipio de María La Baja, para la aplicación de dos centímetros a cada animal, la cual tiene un periodo de inmunización de dos años.

La jornada se ejecutó por algunos brotes que se han presentado en el departamento y se busca prevenir.

Ángel Daniel Rocha Barrios, profesional universitario - Médico Veterinario- del municipio, aseguró que esta labor se adelanta con todo el equipo humano y técnico de la unidad en diferentes corregimientos y el casco urbano.

Por su parte, dueños de los semovientes, manifestaron su interés y pese a que la jornada estuvo interrumpida por la lluvia, la vacunacion fue masiva.

Se espera llevar estas campañas por los diferentes corregimientos del municipio, en el marco de la transformación del sector agropecuario en María la Baja.