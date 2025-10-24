Investigan plan de las disidencias de alias Calarcá para atentar contra la gobernadora del Tolima

Tolima

La Fiscalía General de la Nación tiene en su poder conversaciones de WhatsApp y grabaciones que demostrarían un presunto plan de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá para atentar con una gran cantidad de explosivos contra la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz.

Según reveló Alfredo Bocanegra, secretario de Seguridad y Orden Público del Tolima, desde hace varias semanas conocieron las conversaciones en las que se coordinaría el atentado, lo que llevó a reforzar la seguridad de la mandataria.

En diálogo con Caracol Radio, Bocanegra reveló que se trataría de un plan orquestado por fuera del departamento. “Las únicas preocupaciones serían de actores externos que, utilizando capacidades que están por fuera de las que existen en el departamento del Tolima, pudieran realizar una acción de mucho mayor impacto o gravedad”, reconoció.

El funcionario, a su vez, recordó que Matiz ha sido objeto de amenazas contra su vida, y ahora se suman estos planes “detallados”, los cuales tienen estudiados y analizados para proteger la integridad de la gobernadora.

“Lógicamente tenemos que ser cuidadosos cada vez más, pero nada va a detener su trabajo, la intensidad en su labor ni su posición, que es sin concesiones frente al crimen, sin facilitar el territorio del Tolima para que los criminales hagan de las suyas”, acotó.

Al parecer, el atentado tendría que ver con los contundentes golpes de las autoridades en el Tolima contra el Frente Joaquín González de las disidencias de alias Calarcá. El más reciente fue la captura de alias Arley o El Paisa, quien era el segundo cabecilla y jefe de finanzas, y entregaba más de 500 millones de pesos mensuales a su máximo cabecilla, producto de extorsiones a campesinos y ganaderos.

“Les pedía de 25 millones de pesos para abajo, dando aparentes facilidades y apremiando a la gente. Se calcula que los recaudos son muy altos”, enfatizó.

Aunque el funcionario evitó entregar detalles sobre el departamento o la región donde se estaría organizando el atentado, sí reconoció que les genera una especial preocupación el corredor que tienen las disidencias con el vecino departamento del Cauca.