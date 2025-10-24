Importaciones de granos en el primer semestre del año alcanzaron 6.3 millones de toneladas

La Federación Nacional de Cerealistas, Fenalce, reveló que, al cierre del primer semestre del año, Colombia realizó importaciones de 6.3 millones de toneladas de cereales, leguminosas y soja, provenientes principalmente de Estados Unidos, Canadá y Argentina.

De esta cifra, los cereales representaron el 75% del total de las compras, la soja el 23% y las leguminosas el 2%.

Según Fenalce, los productos más importados fueron maíz amarillo con 3.4 toneladas, trigo más de 998 mil toneladas y torta de soja con 941 mil toneladas.

Por su parte, en leguminosas las mayores compras se dieron en la lenteja con más de 67.720 toneladas, seguida por la arveja con 18.629 toneladas.

La Federación Nacional de Cerealistas advirtió que esta tendencia confirma la alta dependencia del país frente a mercados externos para cubrir la demanda interna de alimentos, especialmente en productos que no se cultivan localmente como el garbanzo y la lenteja, y en otros que podrían fortalecerse con políticas adecuadas.

«Este panorama reafirma que en Colombia no hay una política clara que permita que los sectores de cereales, leguminosas y soja sean competitivos y sostenibles. Desde Fenalce estamos trabajando para acompañar a los productores en este reto, promoviendo prácticas como la rotación de cultivos, el manejo de plagas y la optimización de nutrientes», señaló Arnulfo Trujillo Díaz, gerente general de la federación.

Fenalce reiteró que el país cuenta con potencial productivo suficiente para avanzar hacia la soberanía alimentaria, siempre que se implementen medidas que fortalezcan la productividad, la infraestructura y el acceso a insumos.