Horóscopo de HOY, 24 de octubre, del profesor Salomón: debe enfocarse en la abundancia y prosperidad

La fecha del día de hoy, 24, habla de todo lo que tiene que ver con poder, fuerza y energía. Las personas nacidas en este día, son muy autoritarias, creativas y recursivas. Que siempre logran encontrar soluciones a todo y son muy intuitivas. El número recomendado para quienes cumplen años, es el 7628.

La recomendación del día, es prender una vela dorada o amarilla, para pedir sabiduría y riqueza. El color del día, es el verde, el número 2559, y la fruta es la piña.

Lea también: Signos a los que el amor les llega en octubre 2025: predicciones y conexiones

Horóscopo del profesor Salomón para este 24 de octubre de 2025

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Para las personas del signo tauro, la estabilidad estará presente en su vida, todos sus proyectos y sus metas estarán saliendo bien, pues se le aparecerán todas las oportunidades para que pueda cumplir con sus propósitos. Si se encontraba preocupado por su trabajo, no esté ansioso, pues nuevos empleos o negocios le aparecerán.

Número del día: 6098.

Recomendación: El kit del trabajo.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Las personas virgo tendrán mucho trabajo y actividad, quizás le llegarán muchos cambios a su vida, pero todo será para su bien. Si este pensando en comprar o vender algún vehículo o una propiedad, debe estar muy seguro, pues le llegará una oportunidad que no podrá rechazar.

Número del día: 6068.

Recomendación: El velón de las siete potencias.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Algo relacionado con el dinero se le arreglará en los próximos días, si debía o le debían, por fin se le solucionará, posiblemente durante el fin de semana. Debe prestarle mucha atención a su pareja, no puede descuidarla por otras cuestiones en su vida. Según el profesor Salomón, tendrá mucha suerte en una cuestión relacionada con loterías.

Número del día: 1356.

Recomendación: El perfume tabú.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Debe cuidarse de sus enemigos, pues posiblemente hay personas que quieren hacerlo daño, por esto, quizás algunas cosas de su vida no han estado saliendo como quiere, y no ha encontrado mucha estabilidad. Por esto, debe tomar precauciones a su alrededor.

Número del día: 7590.

Recomendación: La medalla de San Benito.

Lea también: Los 5 signos más inteligentes para los idiomas: Esto dice la astrología

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Prontamente, se establecerá proyecciones nuevas, encontrará mucha estabilidad y se le presentarán grandes oportunidades. Le llegará algo relacionado con una casa, ya sean cambios, remodelaciones o comprar una nueva propiedad. Además, estará muy ocupado, ya que tendrá mucho trabajo.

Número del día: 2350.

Recomendación: El agua direccionada del éxito.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Las noticias que estarán llegando a las personas de este signo, se encuentran relacionadas con el dinero, ya sea que le pagan o se gana algo, pero será en una buena cantidad. Sin embargo, no descuide su salud, a veces se toma las cosas demasiado en serio y debe recordar lo importante que es la calma y el reposo.

Número del día: 8863.

Recomendación: El velón lluvia de plata.

Cáncer (Del 21 de junio al 22 de julio)

Las cosas se estarán tranquilizando y armonizando, lo que significa, que se aproximan tiempos llenos de estabilidad en su vida. Esto se verá reflejado en todos los ámbitos de su vida, tanto en el amor, como en la salud y el dinero. Tenga cuidado con las envidias, pues no sabe qué personas a su alrededor le podrían desear el mal.

Número del día: 0028.

Recomendación: El kit de suerte rápida.

Escorpión (Del 23 de octubre al 21 de noviembre)

No debe quedarse estancado por cosas que intento y no funcionaron, debe buscar nuevos horizontes para que le puedan llegar otras oportunidades. Recuerde que su signo se caracteriza por renacer, debe aprovechar la Luna nueva para hacerlo. Si ha tenido algunos inconvenientes con otras personas, no le dé mucha importancia, pues recuerde que cada quien le da la importancia que quiere a los demás.

Número del día: 3609.

Recomendación: El velón de Santa Marta.

Le podría interesar: Este es el mensaje de los ángeles para cada signo zodiacal en octubre 2025

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Recuerde que el amor es la base de todo, por esto, siempre debe intentar hablar y solucionar los inconvenientes en sus relaciones, y para aquellos que no tienen pareja, con esta Luna nueva, el amor estará llegando a su vida. Por otro lado, si ha estado esperando un dinero hace mucho tiempo, por fin le estará llegando.

Número del día: 3588.

Recomendación: El velón lluvia de oro.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Tendrá que solucionar algo en su hogar, relacionado con su familia, quizás algún asunto que está pendiente por hablar o por resolver. Además, tendrá proyectos nuevos relacionados con independizarse, y se encuentra en un gran momento para que lo pueda hacer y le traiga buenos resultados.

Número del día: 5805.

Recomendación: Los linos.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Las personas del signo libra, tendrán diferentes asuntos por resolver relacionados con papeles, por esto, no debe dejar cosas a medias o descuidadas. Por otro lado, le llegará un dinero que será muy importante para su vida, pero debe saber invertirlo, para que así, le pueda sacar el mayor provecho posible.

Número del día: 4237.

Recomendación: El cóctel de poder.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Las personas del signo acuario, deben seguir adelante con sus ideas de realizar cambios y de renovar, pues gracias a esto, tendrá buenos resultados. Además, debe luchar por las cosas que usted quiere, así a los demás no les guste o no crean en usted, no le dé importancia, pues debe hacer las cosas para sentirse feliz usted, no los demás.

Número del día: 9995.

Recomendación: El velón abre caminos.

Otras noticias: Signos del zodiaco que recibirán buenas noticias en la semana del 20 al 26 de octubre