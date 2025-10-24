Gobernador de Santander designa como alcalde de Girón a Fredy Cáceres

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus designó a Fredy Norberto Cáceres Arizmedy como alcalde de Girón.

Esta persona estará en el puesto mientras se escoge a un nuevo mandatario de la terna que debe enviar la coalición que avaló en las elecciones regionales de 2023 a Campo Elías Ramírez.

¿Quién es?

Fue diputado a la asamblea de Santander por el partido Verde.

Es una persona cercana al exalcalde de Girón y actual jefe de contratación de la gobernación de Santander, Carlos Román.

Además, fue concejal de Girón entre 2008 y 2011.

Nació en La Paz, el mismo municipio de donde es el gobernador Juvenal Diaz.

Es abogado, especialista en Derecho Administrativo.