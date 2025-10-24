Gobernador de Santander designa como alcalde de Girón a Fredy Cáceres
Terminó la era de Campo Elías Ramírez, apartado del cargo por un fallo del Consejo de Estado.
Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander
Bucaramanga
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus designó a Fredy Norberto Cáceres Arizmedy como alcalde de Girón.
Esta persona estará en el puesto mientras se escoge a un nuevo mandatario de la terna que debe enviar la coalición que avaló en las elecciones regionales de 2023 a Campo Elías Ramírez.
¿Quién es?
Fue diputado a la asamblea de Santander por el partido Verde.
Es una persona cercana al exalcalde de Girón y actual jefe de contratación de la gobernación de Santander, Carlos Román.
Además, fue concejal de Girón entre 2008 y 2011.
Nació en La Paz, el mismo municipio de donde es el gobernador Juvenal Diaz.
Es abogado, especialista en Derecho Administrativo.