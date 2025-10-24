Gobernador de Bolívar entrega nueva calle en Villas de Aranjuez

La alegría y la música se tomaron el sector Península del barrio Villas de Aranjuez, donde los habitantes celebraron la entrega de su nueva calle principal: una obra que marca un antes y un después para esta comunidad del norte de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Henry Puerta, residente del sector, tomó una escoba y, con una sonrisa amplia, comenzó a barrer su terraza, los andenes y parte de la vía. Lo hace, dice, con orgullo.

“¡Vea, eso sí fue trabajar duro! Toda la comunidad se sumaba y hacía sus aportes para que esto quedara muy bien. Sin el apoyo de la Gobernación de Bolívar esto no hubiera sido posible, porque todos nos motivamos. Hasta en la noche se hacían trabajos”, cuenta emocionado.

Para Darlis Durán, presidenta de la Junta de Acción Comunal del sector Península, esta obra es el resultado del compromiso colectivo.

“Cuando se socializó el proyecto, nadie dudó en participar. Una vecina rifó un arreglo de uñas y ese fue su aporte. Otros prestaban herramientas; los comerciantes ayudaban como podían. Hoy todos podemos ver el resultado”, relató la líder comunal.

Esta pavimentación completa el tramo de una calle que se construyó en dos fases: la primera el año pasado, y este nuevo tramo entregado hoy gracias al programa COMPI, liderado por la Gobernación de Bolívar.

Aporte entre todos

El proyecto, ejecutado mediante COMPI, consistió en la pavimentación en concreto rígido de 460 metros lineales, con un ancho de 4.4 metros y un espesor de 0.18 metros, además de tres senderos peatonales, 920 metros de andenes de un metro de ancho y bordillos de 0.15 x 0.15 metros.

Con una inversión total de $582 millones, de los cuales $538 millones fueron aportados por la Gobernación de Bolívar y $44 millones por la comunidad, la obra beneficia directamente a más de 1.400 familias, el 80% de ellas víctimas del conflicto armado. Durante su ejecución, se generaron 14 empleos directos, impulsando también la economía local.

“Esta calle representa dignidad, esperanza y progreso. Escuchar los aplausos y ver a las familias disfrutar de su nueva vía es la mejor recompensa. En Bolívar seguimos cumpliendo con hechos y con obras que transforman vidas”, destacó el gobernador Yamil Arana Padauí al entregar oficialmente la obra, entre aplausos, música y sonrisas.

La jornada concluyó con presentaciones culturales, juegos, exhibiciones deportivas y un recorrido por la nueva vía, que desde ahora se convierte en punto de encuentro, orgullo y símbolo de transformación para los habitantes de Villas de Aranjuez.