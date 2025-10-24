Galán a Petro: “Pídale a la gente manifestarse hoy sin violencia ni vandalismo”

Alcalde Carlos Fernando Galán y enfrentamientos en alredeodres de la UNAL. Fotos: (Colprensa - Lina Gasca) / Suministrada

Para este viernes 24 de octubre el presidente Gustavo Petro convocó a movilizaciones en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, a favor de la Asamblea Nacional Constituyente que promueve su gobierno.

Es por eso que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió al presidente Petro que las manifestaciones convocadas por él sean pacíficas.

“Al ser usted quien convoca esta manifestación, pídale a la gente, a quienes van a salir a la calle y a la Plaza de Bolívar, que se comprometan a manifestarse sin violencia, sin destrucción, sin vandalismo”, aseguró el mandatario.

Galán afirmó que respeta y garantizará la manifestación ya que es un derecho en una democracia como Colombia, pero siempre y cuando sean de manera pacífica.

“Vamos a ordenarle a la Fuerza Pública que cuando se agote el diálogo y haya hechos violentos o vandálicos, actúe o intervenga para recuperar el orden en la ciudad”, manifestó.

Últimas manifestaciones que terminaron en violencia en Bogotá

Durante los últimos días, Bogotá ha sido epicentro de movilizaciones que algunas han terminado en violencia.

La última vez ocurrió exactamente hace una semana, el pasado viernes 17 de octubre, cuando el denominado movimiento ‘Congreso de Los Pueblos’ protestó frente a la Embajada de Estados Unidos, en el occidente de la capital.

Sin embargo, la protesta terminó en desmanes. Una estación de Transmilenio fue vandalizada, la Universidad Nacional fue evacuada y se presentaron agresiones a la Fuerza Pública que fueron atacados con flechas. En total, 4 policías resultaron heridos.

Debido a esta alteración al orden público, el alcalde Galán presentó una denuncia ante la Fiscalía para que se identifiquen a los agresores y promotores de los hechos.