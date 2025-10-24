Fuertes lluvias generan problemas de movilidad en la vía Cajamarca – Alto de la Línea

Problemas de movilidad en la vía Cajamarca - Alto de la Línea

Tolima

Las fuertes lluvias que se presentan en la vía Ibagué – Cajamarca – Alto de la Línea ocasionaron varios deslizamientos de tierra que impiden el paso entre el centro y el occidente del país.

“Se presenta cierre total en la vía que comunica de Cajamarca hacia Calarcá y de Calarcá hacia Cajamarca, por las fuertes lluvias se presentó caída de material en los puntos PR 27 + 200 y en el PR 35”, dijo Miguel Bermúdez, director Operativo de la Secretaría de Movilidad del Tolima.

En este corredor vial se han presentado fueron lluvias durante la jornada del jueves 23 de octubre, lo que ocasionó la dificultad en materia de movilidad en esta zona.

“El operador vial se encuentra trabajando en la recuperación de la movilidad, pero las fuertes lluvias dificultan esta actividad que busca en primera instancia habilitar la vía hacia Calarcá”, sostuvo Bermúdez.

Finalmente, Bermúdez, sostuvo que el llamado a los conductores es a tener precaución debido a que llueve fuertemente en la zona, lo que podría generar accidentes de tránsito.