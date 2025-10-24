Foro Iberoamericano de la Mipyme impulsará la competitividad y expansión internacional de las pymes

El Consejo de Empresarios Iberoamericanos, que prepara el Foro Iberoamericano de la Mipyme en Tenerife, el cual se realizará el 27 y 28 de noviembre en Tenerife, Islas Canarias, busca fortalecer la competitividad y la proyección internacional de las pequeñas y medianas empresas, que representan más del 99 % del tejido productivo en Iberoamérica.

“Ha llegado el momento de la acción. Lo que proponemos en este séptimo Foro es dar un salto cualitativo: hablar de acción y de tracción, de cómo gobiernos y sector privado pueden impulsar a las pymes para que crezcan e internacionalizar sus operaciones”, afirmó el Secretario Permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), Narciso Casado.

Asimismo, el dirigente empresarial hizo un llamado al Gobierno colombiano para que fortalezca las políticas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, con el fin de garantizar su participación en mercados internacionales y mejorar su productividad.

“Las empresas no somos el problema, sino una parte importantísima de la solución. Esa pedagogía que impulsamos desde las organizaciones empresariales también debe asumirse desde los gobiernos”, agregó Casado.

Más del 60% de las empresas de América Latina no ha exportado

Según la última Encuesta de la Mipyme, más del 64 % de las empresas en América Latina no ha exportado y una proporción similar se financia con recursos propios, lo que limita su crecimiento y reduce su capacidad de innovación y expansión.

Casado destacó además el papel estratégico de España y las Islas Canarias como plataforma natural de conexión entre América Latina y África,por lo que puede ser clave para diversificar mercados y atraer inversión.

El Foro será un diálogo con el fin de fortalecer a las mipymes

El VII Foro Iberoamericano de la Mipyme, cuyo lema es ‘Pequeñas empresas para grandes países: Territorio, Talento y Transformación’, será el 27 y 28 de noviembre en Tenerife, España, pero también se puede seguir de forma virtual.

Este espacio será un diálogo entre representantes de gremios, empresas, academia y sector público, para al final establecer una hoja de ruta que permita fortalecer a las mipymes, que representan el 99 por ciento del tejido empresarial de Iberoamérica.

“Estamos convencidos de que este es el momento de Iberoamérica y es el momento de las mipymes, ese gran extracto de las empresas iberoamericanas que representan el 98% en casi todos los países. Y es el momento de buscar soluciones, de trabajar con las empresas, con los representantes, con los gobiernos, con las agencias de inversión, con la academia, con todo lo que rodea esta vida de las empresas pequeñas que tienen que hacer esa transición a crecer, a consolidarse, y para ello la internacionalización, la digitalización, todo lo que tiene que ver con el talento, todo lo que tiene que ver con el apoyo real, es fundamental”, concluyó Casado.