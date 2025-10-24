Fiscalía imputa a exdirector de Norte de Santander por violencia sexual contra una subalterna

Norte de Santander

La Fiscalía General de la Nación imputó al exdirector seccional Norte de Santander, César Rojas Arias, como posible responsable de los delitos de acceso carnal violento agravado, acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir agravado, acto sexual violento agravado y acoso sexual.

Los hechos que se le atribuyen están relacionados con el abuso sexual sistemático al que habría sometido durante casi nueve meses a una servidora de la entidad.

De acuerdo con la investigación orientada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, la cual se siguió con un enfoque diferencial de género y de protección integral a la víctima, el exfuncionario presuntamente aprovechó la posición jerárquica que le daba el cargo que ostentaba como director de una seccional para asediar y perseguir a una subalterna, y amenazarla con traslados y retaliaciones laborales para que accediera a sus pretensiones sexuales.

Durante la audiencia de imputación realizada ante un magistrado con función de control de garantías del Tribunal Superior de Bogotá, el señor Rojas Arias no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.