Festival Internacional de Poesía de Cartagena de Indias del 25 al 31 de octubre

Cartageneros podrán disfrutar de la poesía como herramienta de encuentro y construcción de paz con el 29° Festival Internacional de Poesía de Cartagena de Indias, uno de los proyectos ganadores de la convocatoria Circuito Cultural de Cartagena 2025, impulsada por la Alcaldía Mayor de Cartagena a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).

Esta edición reafirma el poder transformador de la palabra y del arte como medios para construir una sociedad más pacífica, resiliente e incluyente.

El festival, organizado por la Corporación Festival Internacional de Poesía Siembra, se desarrollará del 25 al 31 de octubre en distintos escenarios de la ciudad, con una programación diversa que incluye recitales de poesía, música tradicional, conversatorios, talleres de escritura creativa, exposiciones de arte y performances poéticas.

Las actividades llegarán a centros culturales, bibliotecas, instituciones educativas, y diferentes comunidades de la ciudad, garantizando el acceso a la cultura para personas de todas las edades.

Entre los poetas invitados figuran representantes de Colombia, México, Nicaragua, Honduras, Arabia Saudita, Italia y Eslovenia, quienes compartirán sus obras y experiencias con el público. La Gala de Poesía, evento central del festival, se realizará el 28 de octubre a las 5:00 p.m. en el Claustro de la Merced, bajo el lema “La poesía en la ruta de la paz”.

“Desde la Alcaldía Mayor de Cartagena, continuamos apoyando e impulsando iniciativas que promuevan la cultura como herramienta de transformación social,” señaló Dumek Turbay Paz, alcalde de Cartagena.

Por su parte, Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC, destacó que “el festival reafirma a Cartagena como un escenario de encuentro cultural y diálogo colectivo. Por eso extendemos la invitación a los ciudadanos a que participen en estos espacios de cultura y literatura”.

El 29° Festival Internacional de Poesía de Cartagena invita a toda la ciudadanía a sumarse a sus actividades y a vivir la poesía como una experiencia de encuentro, memoria y transformación social.

“Este festival ha sido, durante casi tres décadas, un espacio donde la poesía se convierte en acto de resistencia, en símbolo de inclusión y en camino hacia la paz. Nuestro compromiso es seguir llevando la palabra poética a cada rincón de la ciudad”, expresó Martín Salas, representante legal de la Corporación Festival Internacional de Poesía Siembra.

Cronograma

Sábado 25 de octubre

-Taller de poesía Siembra / Encuentro de poetas

Lectura virtual: 100 poetas del mundo y un poema. Cada poeta leerá un poema.

La lectura virtual empezará desde las 11:00 a.m.

Lugar: Biblioteca Distrital Jorge Artel

Hora: 9:00 a.m.

Domingo 26 de octubre

-Mándala y poesía.

Artes marciales, runas, capoeira, bailes cantados, cantos y mantras.

Colores verde y azul

Lugar: playas del barrio El Cabrero

Hora: 7:00 a.m.

Lunes 27 de octubre

-Lecturas y encuentro con el semillero de poesía.

Lugar: I.E Mandela

Hora: 8:00 a.m.

-Lecturas y encuentro con el semillero de poesía.

Lugar: I.E. San Felipe Nery

Hora: 1:00 p.m.

-Encuentro estudiantil con los poetas y la poesía / Taller de Poesía Siembra

Festijoven, Festiniños, y Festiniñas.

Lugar: Biblioteca Distrital Jorge Artel

Hora: 3:00 p.m.

-Poesía al barrio, con la Biblioteca Urbana Itinerante La Pola

Lugar: Barrio Policarpa Salavarrieta

Hora: 5:00 p.m.

Martes 28 de octubre

-Lecturas y encuentro con el semillero de poesía.

Lugar: I.E. INEM

Hora: 10:00 a.m.

-Gran Gala de Poesía

Recital de música, poesía y rueda de bullerengue

Apertura a cargo de Yadira, La Chamaría de los Manglares

Cierre a cargo de: “Voces del Mar”.

Semillero de declamadores, sede Isabel la Católica del colegio INEM de Cartagena. Con la participación y dirección de la Maestra Lorena Castilla

Lugar: Claustro de La Merced

Hora: 5:00 p.m.

Miércoles 29 de octubre

-Lecturas y talleres de poesía Siembra en instituciones educativas y bibliotecas

Jueves 30 de octubre

-Lecturas y talleres de poesía Siembra en instituciones educativas y bibliotecas

Viernes 31 de octubre

Lecturas y talleres de poesía Siembra en instituciones educativas y bibliotecas.

El festival continúa con la POESÍA EN LA RUTA DE LA PAZ en: Montería (Ronda del Sinú y corregimiento de Patio Bonito), municipio de Canalete, municipio de Cereté, municipio de Sahagún y San Jacinto.