En Cartagena murió presunto delincuente tras intercambio de disparos con la policía

En el barrio Amberes, durante un cruce de disparos fue abatido por un miembro de la Policía Nacional, Juan David Aguilera Hernández, de 18 años de edad, natural de Cartagena.

De acuerdo a lo manifestado por la patrulla de vigilancia, se encontraron con un sujeto portando un arma de fuego, este, al ver a los uniformados la desenfunda y dispara contra los policiales, quienes reaccionan y lo hieren, siendo trasladado a un centro asistencial, donde fallece horas después.

En el lugar fue incautada un arma de fuego tipo pistola con varios cartuchos percutidos.

La inspección técnica del cadáver a cargo del C.T.I. de la Fiscalía General de la Nación.