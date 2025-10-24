En Bolívar, 130.000 personas y más de 1.000 entidades participaron en el simulacro

El ejercicio, que buscó fortalecer la cultura de la prevención y las capacidades de respuesta ante distintos escenarios de riesgo, contó con la vinculación de 1.086 entidades públicas, privadas, mixtas y organizaciones comunitarias, además de la participación de más de 130.000 personas que realizaron acciones de autoprotección, evacuación o refugio seguro.

De manera destacada, el departamento avanzó también en la inclusión de animales dentro de los planes de emergencia, promoviendo su protección y atención durante el simulacro. En total, se reportaron 1.562 animales —entre de compañía, de producción y silvestres— considerados dentro de los ejercicios locales, fortaleciendo así la visión integral del sistema de gestión del riesgo.

Durante la jornada, el director de la OGRD Bolívar acompañó las actividades lideradas por Ecopetrol y la Institución Educativa San Francisco de Asís, en articulación con la Universidad del Sinú (Unisinú) y la Oficina de Gestión del Riesgo de Cartagena, donde se verificaron los protocolos de respuesta y coordinación interinstitucional, además de identificar oportunidades de mejora.

El funcionario destacó que este ejercicio refleja el compromiso de las autoridades locales, las entidades del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo y la ciudadanía en general con la prevención y la preparación ante emergencias.

La Gobernación de Bolívar, bajo el liderazgo del gobernador Yamil Arana Padauí, reafirma su compromiso con la reducción del riesgo, la protección de la vida y el fortalecimiento de las capacidades institucionales para enfrentar de manera oportuna cualquier eventualidad.

La prevención sigue siendo la mejor herramienta para proteger a las comunidades de Bolívar.