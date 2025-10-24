Emergencia en conjunto Portal del Virrey: incendio dejó solo pérdidas materiales

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena atendió un incendio declarado en un apartamento del Conjunto Residencial Portal del Virrey, ubicado en el barrio Santa María al nororiente de la ciudad.

El fuego se originó en la habitación principal y fue confinado oportunamente, evitando su propagación a otros espacios del inmueble. Las llamas afectaron mobiliario y enseres, sin dejar personas heridas ni daños a terceros, afortunadamente.

“Recordamos a la ciudadanía la importancia de mantener en buen estado las instalaciones eléctricas y desconectar los equipos cuando no estén en uso. Seguimos comprometidos con la seguridad y la prevención de emergencias en toda la ciudad”, dijo la institución bomberil.