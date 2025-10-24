Dr. Kaled Richani impulsa a profesionales hispanos de la salud a recuperar su carrera

Millones de profesionales de la salud hispanos han migrado a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, pero muchos se ven obligados a trabajar en áreas no relacionadas con su vocación. Según cifras recientes, 2.4 millones de médicos y profesionales de la salud en EE.UU. están empleados en sectores distintos a su profesión, mientras que el país enfrenta una escasez crítica: se necesitarán 1.2 millones de enfermeros y más de 600,000 se jubilarán en los próximos años.

Frente a este panorama, el Dr. Kaled ha desarrollado un programa pionero que prepara y acompaña a médicos, enfermeros, bioanalistas y otros especialistas en el proceso de recertificación profesional, adaptación cultural y migratoria. Con más de 20 profesores expertos y estudiantes en países como Venezuela, Cuba, Colombia, México y República Dominicana, su misión es clara: ayudar a los hispanos a recuperar su título, su profesión y su propósito.

Durante más de 8 años de experiencia, han contribuido a la certificación y preparación de +7200 profesionales de la salud con un índice de aprobación de +90% que han logrado hacer esta validación.

En 2025, el programa tiene como meta educar a más de 1000 profesionales de la salud, contribuyendo de forma directa a la reducción de la brecha de talento en el sistema sanitario estadounidense. Además, toda esta capacitación brinda un puente sobre opciones de establecerse en el país y mentoría personalizada, eliminando las dos principales barreras para los profesionales: la duda de si el proceso es real y la falta de información confiable.

“Muchos profesionales viven un ‘divorcio de su profesión’. Nuestro trabajo es que vuelvan a ejercer lo que aman y para lo que estudiaron, aprovechando la gran demanda del sistema de salud estadounidense”, afirma el Dr. Kaled.

Sobre el Dr. Kaled

Médico venezolano con trayectoria internacional, se ha convertido en mentor y referente para miles de profesionales de la salud que buscan ejercer en EE.UU. Su programa ha alcanzado una expansión sin precedentes, con presencia en 14 países y una red de profesores especializados que brindan acompañamiento académico y estratégico. Reconocido por su enfoque práctico y su red de mentores, ha sido clave en abrir oportunidades para la comunidad hispana en el sector salud estadounidense.