Cortes de energía de Afinia del 26 de octubre al 02 de noviembre

El equipo técnico de Afinia, filial del Grupo EPM, llevará a cabo trabajos de robustecimiento de la infraestructura eléctrica en distintos municipios de Bolívar del 26 de octubre al 02 de noviembre. Estas acciones forman parte del plan de inversión destinado a proporcionar un servicio de energía más confiable y de mejor calidad.

Para realizar estas intervenciones, se requiere la interrupción del suministro eléctrico en los siguientes lugares y horarios:

Lunes, 27 de octubre

Circuito San Sebastián de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Fernando, Margarita en Bolívar y Guamal (Magdalena): “Zona Rural De San Fernando (Bolívar), Corregimientos: Cuatro Bocas, Guasimal, El Porvenir, El Palmar, Santa Rosa, Guataca, Menchiquejo, Punta de Hornos. Zona Urbana Y Rural De Margarita (Bolívar), Corregimientos: Los Mangos, Corocito, Mamoncito, El Barranco, Guataquita, Botón De Leiva, Causado, Sandoval, Los Trapiches, Chilloa, Zafiro, Doña Juana, Cantera. Zona Rural De Guamal (Magdalena), Corregimientos: Murillo, Puerto Rangel, Pampan, San Antonio.

Martes, 28 de octubre

Circuito Barranco de Loba 2 de 8:40 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Altos del Rosario: Sectores: Vía Altos De Rosario - La Pacha, La Pacha, Vía La Pacha - El Sudan, El Sudan, Vía El Sudan - Puerto Rico, Puerto Rico, Vía El Colorado - Puerto Rico, El Colorado, Vía Puerto Rico - Tiquisio Nuevo, Tiquisio Nuevo, Vía Tiquisio Nuevo - Puerto Coca, Puerto Coca Y Sectores Aledaños.

Miércoles, 29 de octubre

Circuito Calamar 2 de 8:20 a. m. a 3:40 p. m. Se interrumpirá el servicio en Arroyo Hondo, Mahates: Zona Urbana Y Rural De Arroyo Hondo (Bolívar) Y Sus Corregimientos Hato Viejo, El Pilón. Zona Rural De Mahates: San Joaquín.

Circuito San Pablo de 7:10 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Magangué: Barrios: Pueblo Nuevo, San Juan Bosco Y Olaya Herrera, Parte De Los Libertadores.

Circuito San Francisco (Magangué) de 7:30 a. m. a 3:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en Mompox: Sector Barrios: Faciolince, La Esperanza, San Carlos, Centro, La Territorial, Pastrana, 6 De Agosto, San Martín, La Victoria, Los Comuneros, Las Palmas, Juan XXIII. El Carmen, Pablo Vi, La Paz, La Magdalena, La Unión, 1 De Julio, 1 De Octubre, Correa, Abajo, Villa Leyva, Santa Mónica, Santa María Del Suan, La Granja Y La Isla.

Circuito Talaigua Nuevo 1 de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Talaigua Nuevo en Bolívar y Santa Ana (Magdalena): “Zona Urbana Del Municipio De Talaigua Nuevo (Bolívar), Zona Urbana Del Municipio De Santa Ana. Zona Rural De Talaigua Nuevo: Veredas, Tapia, Batalla.

Circuito Talaigua Nuevo 2 de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Talaigua Nuevo y Cicuco: “Sectores: Vía Talaigua Nuevo - Talaigua Viejo, Talaigua Viejo - Santa Barbara De Pinto Y Sectores Aledaños. Casco Urbano Y Rural: Talaigua Viejo, Patico, Ladera De San Martin, Barro Blanco, El Provenir, Santa Barbara De Pinto, San Pedro, Cicuco Y Sectores Aledaños.

Jueves, 30 de octubre

Circuito Pinillos de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Magangué - Achí sectores rurales de Tolú, Coyongal, Las Brisas Playa de Las Flores, Mantequera, Santa Mónica, Playa Alta, Guacamayo, Tres Cruces.

Circuito San Estanislao 1 de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en barrios de San Estanislao: San José Puerto Arenal, Callejón del Santo, San José, Puerto del Dique. Barrios de Soplaviento: Maracaná, Sector Playas, La Arenita, La Victoria, Ciudadela 2000, El Cañito, La Manga, Villa Esperanza, Zarabanda, El Silencio, Centro.

Circuito San Martin de Loba 1 de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Martín de Loba corregimientos: chapetona, pueblo nuevo, playitas, buenos aires y papayal. sector vía: chimi - chapetona, Chapetona - Papayal y sectores aledaños a la vía.

Circuito Santa Rosa del Sur 1 de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en zona urbana de Santa Rosa del Sur: barrios Villa Olímpica, Barrio Las Acacias, Acueducto de Santa Rosa.

Circuito San Blas de 9:10 a. m. a 2:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Santa Rosa del Sur, barrio, Miraflores, la Feria, Acalias, El Carmen, El bosque, urbanización Las Brisas, urbanización Ciudad Jardín. zona rural: Los Arrayanes, San José, San Francisco, La Aguada.

Viernes, 31 de octubre

Circuito Santa Isabel (Magangué) de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Magangué: corregimientos: La Aventura, Barranco De Yuca, Tres Puntas, San Antonio, Piñalito, Tacasaluma. San José de Ribera, Pueblo Nuevo Segundo, Puerto Franco, Punta Nueva, Daña Ana, Boca de San Antonio y sectores aledaños a las vías.

Sábado, 01 de noviembre

Circuito Zaragocilla 10 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena, barrios: 9 Abril, La Campiña, Calle 20 Entre Carreras 50 A y 50b, Diagonal 30 Entre Transversales 42 Y 44, Carrera 49f Con Carrera 50, Albornoz, 20 De Julio, Campestre, Nuevo Campestre, Urbanización Emanuel, Vista Hermosa, Villa Rosa, Villa Barraza, Bellavista. Sector 2 De Octubre, Sector La Selva, Sector Antonio De Sucre, Sector Colinas de Betania.

Circuito Zaragocilla 6 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena barrios: Almirante Colon, Buenos Aires, El Country, La Troncal, Los Caracoles, Los Corales, Urbanización Camagüey, Las Delicias, El Carmen, Rubí, Urbanización Villa Margarita, Villa Country.

Circuito Zaragocilla 7 de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 68e entre la calle 2a y calle 7c, barrio Antonio José de Sucre.

Circuito Zaragocilla 8 de 7:00 a. m. a 7:30 a. m. y de 5:00 p. m. a 5:30 Se interrumpirá el servicio en Cartagena, barrios: Escallón villa, Los Ejecutivos, Los Ángeles.

Circuito Zaragocilla 9 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Urbanización Jardines De Junio, Urbanización La India, Villa De Los Alpes, Conjunto Residencial Torre De Los Alpes, Urbanización Los Álamos, San José Obrero, Chapacua, Urbanización Castillete, Olaya Sector La Puntilla, Olaya Sector Playa Blanca, Boston, Tesca, Clientes: Estación de Policía Olaya.

Domingo, 02 de noviembre

Línea 615 de 6:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en zona urbana y rural de Arjona, Mahates y María La Baja; corregimiento de San Juan Nepomuceno: San Cayetano. Corregimientos de San Onofre (Sucre): Sabanas de Mucacal, San Antonio, Labarces, Majaguas, Primero de Julio, San Pablo, Boca Cerrada, sectores aledaños a la vía Arjona-Gambote, sectores aledaños a la vía Mamonal-Gambote.

Circuito Ternera 1 de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 67 entre calles 13a y 13, barrio vista hermosa.

Circuito Ternera 13 de 6:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en zona urbana y rural del municipio Turbana. Sectores aledaños a la vía Turbana-Membrillal. Sectores aledaños a la vía Turbana-Turbaco. Turbaco, barrios: Nueva Colombia, El Remanso, Media Tapa, Urbanización Los Manguitos, San Pedro, Urbanización Altos de San Parejo. Zona Rural de Turbaco, Sectores: Puente Hondo, Los Naranjos, Los Cerritos, Loma De Piedra, Las Marías, Los Cerritos. Zona Rural de Cartagena: Urbanización Los Campanos, Club Campestre, Urbanización Recinto Campestre.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Afinia recuerda la disponibilidad de la línea telefónica 115 y aplicación para teléfonos móviles afiniapp para reportar eventos con el servicio de energía, e invita a sus clientes – usuarios a consultar la programación de interrupciones en la sección trabajos programados en el portal www.afinia.com.co y en el canal de WhatsApp Afinia trabajos programados Bolívar.