Balbina De Silva cierra el 2025 en la cima con tra Di noi by B como un referente del lujo vintage

La presencia de sus prendas en grandes figuras internacionales ha sido un hito clave. Hailey Bieber apareció en redes con una falda de Calvin Klein de los años 90, y un vestido Balenciaga de los años 2000s de la curación de tra Di noi, estilizado por Dani Michelle para su apertura de Rhode Sephora en Canadá. Poco después, Kendall Jenner lució una pieza de archivo de Prada del año 2000, también extraída del universo curado por Balbina. Matilda Djerf, por su parte, optó por un conjunto Christian Dior que también forma parte de la curación de tra Di noi. Estas apariciones no son casuales: confirman que tra Di noi ha llegado a un nivel de exposición global en el que lo vintage se vuelve actual, deseado y culturalmente relevante. Incluso nombres como Emily Ratajkowski y Alison Brie eligieron sus piezas —un Cavalli clásico y un corset Versace, respectivamente—, ampliando el alcance de la marca más allá del nicho y llevándola al centro de la conversación de moda internacional.

Balbina De Silva termina el 2025 por todo lo alto Ampliar

Este crecimiento no es producto del azar. Es el resultado de años de trabajo en el mundo creativo, una carrera construida desde la escucha, la intuición y el respeto por la identidad de cada persona. Balbina lo explica con claridad: ser stylist le enseñó a entender a fondo a cada individuo, a resaltar su esencia sin imponer. Ahora, como asistente de Erin Walsh, ha llevado esa experiencia a otro nivel, conviviendo con la excelencia creativa y fortaleciendo aún más su sensibilidad como herramienta de trabajo.

El showroom de tra Di noi, ubicado en Tribeca, en la ciudad de New York, representa esa visión de manera tangible. Pensado como un espacio íntimo y curado, ofrece una experiencia que va más allá de la compra. Es un punto de encuentro donde estilistas, coleccionistas y amantes de la moda encuentran piezas con historia, colaboraciones exclusivas y una curaduría que siempre está en movimiento. Marcas como Valeria Anastasia, Mariana y Alba, ABL Studio y DoubleJ forman parte de esta narrativa compartida, junto a proyectos como Anhem Anhem de Madrid, que han hecho del showroom un espacio de comunidad, colaboración e intercambio real.

Para Balbina, tra Di noi no es una marca que busca quedarse quieta en una categoría. La propuesta es mantenerla viva y en expansión. Más allá de su fuerte línea vintage, el futuro incluye servicios de styling, dirección creativa, consultoría y nuevos proyectos que puedan surgir del diálogo constante entre moda, identidad y visión cultural. De ahí el nombre: tra Di noi, “entre nos” en italiano, un concepto que encapsula ese deseo de intercambio, apertura y evolución continua.

Así cierra Balbina De Silva el año: no solo como una creadora que viste a celebridades, sino como una visionaria que ha logrado darle forma a un universo propio, donde el pasado y el presente se unen con estilo, autenticidad y propósito.