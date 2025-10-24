Asesinan al hermano de la inspectora de Policía en Chaparral, Tolima

Tolima

En la noche del jueves 23 de octubre un homicidio conmocionó al municipio de Chaparral, en el sur del Tolima, donde atacaron con arma de fuego a un joven de 25 años de edad cuando se encontraba al interior de una barbería del barrio Obrero de esa población.

La víctima mortal fue identificada como Juan Esteban Castro, quien resultó ser el hermano de la inspectora de Policía de Chaparral, Valentina Castro.

“Siendo aproximadamente las 8:00 de la noche, al interior de un establecimiento tipo barbería, ubicado en el barrio Obrero del municipio de Chaparral, fue lesionada con impactos de arma de fuego una persona de 25 años, la cual fue remitida al hospital del municipio, donde pierde la vida a causa de la gravedad de las heridas”, detalló el mayor Luis Castañeda, comandante del Distrito de Policía en Chaparral.

Según el oficial, tras el crimen la Policía desplegó todas sus capacidades para dar con la ubicación y captura del responsable. “Se invita a la comunidad a aportar información con el fin de entregar prontamente resultados, a través de la línea 123 o con la patrulla de Policía más cercana”, concluyó.

Al parecer, dos hombres a bordo de una motocicleta habrían llegado hasta la barbería y uno de ellos descendió de la misma para dispararle al joven.