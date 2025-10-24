Allan Sibaja: El arte de contar historias con tecnología y propósito

Su carrera ha estado marcada por una combinación de excelencia técnica, intuición creativa y un compromiso claro con el propósito detrás de cada proyecto. Costarricense de origen, ha forjado una reputación sólida en el mundo de la televisión y la producción multimedia, siempre enfocado en innovar, conectar audiencias y elevar los estándares de calidad del contenido cristiano a nivel internacional.

Uno de los momentos más determinantes de su carrera llegó en 2013, cuando el programa “Verdades que cambian vidas”, que Sibaja dirigía y producía, recibió el prestigioso Premio Águila como mejor programa de televisión cristiana. Ese mismo año, fue también galardonado como mejor presentador. Con más de 500 episodios producidos a lo largo de once temporadas, el programa no solo capturó audiencias, sino que se consolidó como un modelo de excelencia narrativa en el entorno cristiano. Más adelante, su trabajo como post-productor en el programa “A Una Voz” también fue reconocido con este galardón, reafirmando su capacidad para liderar proyectos desde múltiples ángulos.

Durante la pandemia, cuando la industria audiovisual enfrentó uno de sus mayores desafíos históricos, Sibaja vio una oportunidad para reinventar los formatos tradicionales. Junto a Practical Solutions, diseñó y ejecutó el Foro de Empoderamiento Femenino WEF Costa Rica 2022, un evento híbrido al estilo TEDx que combinaba presentaciones presenciales con conexiones virtuales en vivo. Este formato, técnicamente ambicioso, requería hasta seis llamadas virtuales simultáneas por segmento, lo que representó un reto mayúsculo en la integración de plataformas, transmisión y manejo de contenido en tiempo real. Para Sibaja, este proyecto fue una muestra de cómo la tecnología podía ser aliada de la resiliencia y la innovación, aún en los momentos más inciertos.

Otro gran capítulo de su carrera se escribió durante su tiempo en el canal internacional Enlace, donde lideró el cambio completo del branding de la cadena. El reto no era solo visual: implicaba una integración profunda entre los departamentos de ingeniería, diseño, postproducción y empresas proveedoras de tecnología. Implementar el nuevo material gráfico en servidores Bitcentral y sistemas de administración como Chyron Hego demandó meses de trabajo, pruebas y coordinación. La actualización del branding fue mucho más que una nueva imagen; fue una modernización estructural que fortaleció la identidad de la cadena y preparó su infraestructura para nuevas exigencias del mercado.

La visión de futuro de Sibaja también lo llevó a ser uno de los impulsores del desarrollo de Enlace Plus, una plataforma digital que surgió con el propósito de integrar décadas de contenido del canal en un ecosistema moderno, interactivo y adaptado a las nuevas formas de consumo. Desde sus primeras etapas, Sibaja estuvo involucrado en el diseño de esta solución, buscando no solo organizar más de 30 años de contenido audiovisual, sino también distribuirlo de manera estratégica a diferentes audiencias, con el mensaje correcto en el momento indicado. El proyecto se convirtió en una herramienta clave para transformar la manera en que los medios religiosos se relacionan con sus públicos.

La conexión de Sibaja con proyectos de impacto continental también lo llevó a colaborar con la Fundación Luis Palau en la producción de la transmisión “Dile sí a la vida”, un evento masivo que conectó radios, canales de televisión y plataformas digitales en toda América Latina. Desde la dirección técnica, Sibaja lideró la creación de una red de distribución satelital que convirtió a Enlace en el centro de transmisión para cientos de medios cristianos del continente. Fue una operación compleja, pero exitosa, que reafirmó su capacidad para ejecutar eventos de alta exigencia técnica con un mensaje poderoso de fondo.

A lo largo de su carrera, Allan ha trabajado con algunos de los nombres más influyentes del mundo cristiano, incluyendo Marcos Witt, Alex Campos, Danilo Montero, Funky y Sherwin Garner. Ha producido conciertos, grabado especiales para DirecTV, creado DVDs interactivos nominados a premios Arpa, y dirigido programas en vivo que han conectado a más de 25 países simultáneamente. También ha estado presente en debates presidenciales y espacios políticos en Costa Rica, siempre demostrando su versatilidad y compromiso con la calidad técnica y ética de los contenidos que produce.

Para él, el storytelling ha experimentado una transformación clave en los últimos años. Si antes la espectacularidad de la imagen era lo más importante, hoy el contenido emocional y el propósito detrás de cada historia han tomado el protagonismo. “Una historia poderosa grabada en un celular puede tener el mismo impacto que una producción millonaria”, afirma. En este contexto, herramientas como Unreal Engine o la realidad virtual no solo abaratan costos, sino que abren nuevas puertas narrativas, permitiendo que el público interactúe con el contenido de formas que antes parecían imposibles.

Al mirar hacia el futuro, Sibaja visualiza su aporte a la comunidad artística de Estados Unidos en dos frentes. Por un lado, está la experiencia técnica que ha acumulado tras años de trabajo en producción, transmisión y desarrollo de plataformas digitales. Por otro, su deseo de formar a nuevas generaciones de creadores, especialmente a jóvenes latinos que buscan abrirse camino en la industria. Para él, compartir conocimientos y servir como guía es parte de su misión personal. Además, su capacidad para conectar culturas a través de contenido lo posiciona como un puente entre América Latina, Europa y el público latino en EE. UU., un espacio que necesita nuevas voces, nuevas historias y nuevas formas de contar.

La historia de Allan Sibaja no es solo una sucesión de logros profesionales; es una muestra de cómo la técnica y la creatividad pueden convivir con propósito y visión. Su trabajo ha impactado vidas, cruzado fronteras y abierto caminos para muchos. En cada proyecto, hay un objetivo claro: construir puentes, emocionar, y transformar, un fotograma a la vez.