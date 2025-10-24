Alcalde de Clemencia pidió refuerzo en seguridad ante el ministro de Defensa

El alcalde de Clemencia, Miguel Samir Barrios Coneo, solicitó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el aumento del número de efectivos de Policía e Infantería y el apoyo para la instalación de un sistema integral de cámaras de seguridad que refuerce la vigilancia y la protección ciudadana en el municipio.

Las peticiones fueron presentadas durante el Consejo de Seguridad Departamental liderado por el ministro Sánchez, con la participación del gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y los mandatarios municipales del departamento.

El alcalde Barrios destacó que Clemencia, por su cercanía con Cartagena, requiere una mayor presencia y capacidad operativa de la Fuerza Pública para garantizar la tranquilidad de sus habitantes.“Solicitamos al ministro Pedro Sánchez fortalecer la seguridad en Clemencia.

Estamos comprometidos con el orden, la convivencia y la protección de nuestra gente, y agradecemos el respaldo del gobernador Yamil Arana en esta gestión conjunta”, afirmó el mandatario local.

El encuentro permitió avanzar en compromisos interinstitucionales orientados a mejorar la capacidad de respuesta y la coordinación entre las autoridades civiles y militares en Bolívar.