Veedores en Villeta, Cundinamarca señalan posibles irregularidades en campañas a la alcaldía

Cundinamarca

Se acercan las elecciones atípicas en el municipio de Villeta en Cundinamarca y los veedores ciudadanos señalan que la pareja de un ex alcalde es una de las candidatas a la alcaldía, a pesar de que la ley lo prohíbe.

Se trata de Yeimmy Paola Mora, una candidata a la alcaldía de Villeta, pero esposa de Yosimar Reyes, a quien el Consejo de Estado le declaró nula su elección hace dos meses.

Esta práctica, según argumentan algunos ciudadanos y veedores, está prohibida por la ley 617 que indica, " No podrá ser elegido como alcalde ni inscrito como candidato quien tenga vínculo en tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil con quien en los últimos doce meses haya tenido autoridad civil administrativa en la respectiva jurisdicción".

“Las compañeras permanentes y los conyugues más aún cuándo ejercieron como gestora social del municipio durante estos últimos meses se encuentra n inhabilitadas”, Juan Carlos Calderón España, veedor nacional y vocero de esta denuncia.

Esto abre un debate legal. De acuerdo con Calderón, algunos abogados argumentan que “como se decretó la nulidad él (Yosimar) nunca fue alcalde o nunca fue elegido”.

Pero para Calderón esto no es una interpretación correcta de la ley ya que Yosimar sí fue alcalde durante dos años, desde el pasado 27 de octubre de 2023.

“Entonces también ¿se tienen que decretar nulos los actos administrativos que firmó el alcalde? o el alcalde ¿tendría que devolver los salarios que devengó ? pues no porque se presume de buena fe", aseguró Calderón.

El próximo 9 de noviembre se adelantarán elecciones atípicas en Villeta para elegir al alcalde local, sin embargo, esa problemática no se ha resuelto.