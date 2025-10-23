A la cárcel tres hombres señalados de traficar estupefacientes en Cúcuta. / Foto: Fiscalía.

Cúcuta

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a tres hombres, que estarían dedicados al almacenamiento y comercialización local de estupefacientes en Cúcuta.

Los procesados fueron capturados en flagrancia por funcionarios del CTI, Policía Nacional y Ejército Nacional durante diligencias de allanamiento y registro realizadas el pasado 16 y 17 de octubre.

Inicialmente, en una vivienda del barrio Prados del Norte, fue capturado Hugues Leonel Carrascal Santiago, señalado de distribuir cocaína y sus derivados en pequeñas dosis.

Más información Defensores de DDHH en el Catatumbo cuestionan datos entregados en el PMU

Durante el procedimiento, las autoridades le incautaron más de dos kilos de marihuana, camuflados en cuatro paquetes, además de más ocho millones de pesos en efectivo, al parecer, producto de la venta del alucinógeno.

En otros operativos fueron capturados José Manuel Muñoz Cañas y José Luis Sulvaran Toro, en distintos sectores de la ciudad. Durante las diligencias se incautaron de 20 kilos de marihuana, 100 bolsas plásticas dosificadas con cocaína, siete celulares y una pistola traumática con su respectivo cargador.

Los tres hombres no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.