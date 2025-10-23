Silvia De Frente llega a Colombia con su show “Tamagochi: una comedia millenial”

Luego de su gira por México, Guatemala, Panamá, Costa Rica y España, Silvia de Frente regresa a su natal Colombia, para presentar su show “Tamagochi: una comedia millenial”, en Bogotá el 23 de octubre en BrewPub, un espacio que se ha convertido en escenario de propuestas frescas y vibrantes dentro de la escena del humor capitalino. El stand-up comedy es espectáculo cargado de risas, nostalgia y mucha autenticidad.

En Tamagochi, Silvia hace un recorrido hilarante por las vivencias de toda una generación que creció entre el internet a pedales, los primeros celulares, los famosos juguetes digitales y la transición al mundo hiperconectado de hoy. Con un lenguaje cercano, su agudeza característica y un humor que mezcla lo personal con lo social, la comediante logra que el público se vea reflejado en cada anécdota.

Desde discmans hasta Messenger, recorre la mente de toda una generación que creció con comedias románticas y ahora está en terapia para desaprenderlas. Silvia logra una hora de humor internacional dirigido a millenials con ganas de reír.